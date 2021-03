“El Ruso siempre va a estar entre nosotros, ya que sólo muere aquel a quien no se lo recuerda”

Ana Espósito habla claro. Es muy amable, sensible, pero eso no significa que no sea fuerte. Los golpes de la vida la convirtieron en una verdadera “leona”, tal vez por ir a la par del hombre que eligió una vez, y a quien recuerda como un “león” tanto en la cancha como en la vida. Ese hombre es Edgardo Fabián Prátola. Para el mundo del fútbol, el Ruso. Para ella, su amor con el que se casó y tuvo dos hijas, Camila y Iara. El fallecimiento del Ruso el 27 de abril de 2002 con tan solo 33 años por un cáncer en el colon con el que peleó hasta el último minuto fue un golpe durísimo, y Ana estuvo a su lado como una “leona” hasta el final.

De un perfil muy bajo, prácticamente se alejó de todo cuando el mundo futbolístico se conmovió por la muerte de Prátola y se dedicó a criar a sus pequeñas hijas (hoy dos mujeres) y a terminar su carrera hasta recibirse de abogada. No ha sido de hablar con la prensa casi, pero Ana aceptó la charla con este diario donde cuenta todo lo vivido. Los recuerdos de un noviazgo de barrio y cómo el Ruso la esperó a que vuelva de su viaje de egresados de Bariloche hasta que se pusieron de novios; “en la campaña del ascenso teníamos una cábala. Ellos hacían la entrada en calor en la cancha auxiliar y yo me paraba donde estaba el árbol en la ochava y cuando pasaba para el vestuario me tenía que ver y saludar. Ahí yo recién subía a la tribuna que era un lío por que iba mucha gente. Yo iba con amigas a la cancha”, recuerda.

Lo cierto es que hoy se cumplen 20 años del último partido que jugó el Ruso (”él no sabía que era el último”, dice Ana), al que llegó con mucho esfuerzo, con varios kilos menos, pero le pidió a su amigo Oscar Craviotto (en ese momento DT albirrojo) que por favor lo dejara jugar. Era nada más y nada menos que el clásico. El 11 de marzo de 2001 en el viejo estadio de 1 y 55, Estudiantes derrotó a Gimnasia 2 a 1 y el Ruso derramaba sus últimas gotas de sudor con la camiseta Pincha. Un mes después, el 13 de abril, el mismo Prátola hacía público lo de su enfermedad y llegarían las operaciones hasta el triste desenlace.

Ana actualmente tiene 45 años. Toma aire y habla. Sonríe por momentos, hay un silencio en otros, y agradece a quienes estuvieron y aún están junto a ella y a sus hijas, Camila de 22 años y Iara de 19 años (este año cumplirá los 20 una semana después de que se cumplan 19 años del fallecimiento del Ruso). Los recuerdos brotan y aún hoy están a flor de piel.

- ¿Qué recordás de aquel momento antes de ese clásico que sería el último partido del Ruso? ¿Hablaron en la previa, te comentó que quería jugar si o si por algo?

- En realidad, no recuerdo nada puntual, ya que en aquel momento no sabíamos que él estaba enfermo, era un partido como los demás, que formaba parte de su trabajo. Yo estaba embarazada de Iara, mi segunda hija, de siete meses en ese momento, y estaba por rendir un final en la Facu, solo era un partido especial porque era el clásico, y los clásicos siempre son especiales. El Ruso siempre quería jugar, y más en un clásico, ese era su espíritu, estar en la cancha jugando y defendiendo la camiseta de su amado Pincha.

- Lógicamente no sabía que sería su último partido, pero algo lo empujó a querer estar como sea.

- Lo empujó a querer estar su profesionalismo, y además él no sabía que no podría volver a jugar, y que ese sería el último partido de su carrera, paradójicamente fue con el rival de Estudiantes de toda la vida, quizás si se hubiera planeado no salía así... Me acuerdo que volvió muy cansado de ese partido, pero sumamente feliz por haber ganado.

- El caso del Ruso conmovió por que era un jugador en actividad, joven y que salió a contar en primera persona lo que le pasaba. ¿Cómo lo vivías vos a su lado?

- Fueron momentos muy difíciles, recordarlos todavía me provoca escalofríos, a nosotros el médico no nos dijo la verdad y cuando lo llevó al quirófano, me encerró sola en la habitación del hospital, yo con una panza ya de ocho meses de embarazo, y me dijo tu marido tiene cáncer, y que lo iban a operar, y se fue... Fue terrible. Después, a las dos semanas fui yo la que tuve que decirle a el con todas las palabras que era lo que estaba pasando. El era un tipo que iba para adelante, y que encaró su enfermedad de acuerdo a su personalidad, sin miedo y con la determinación de vencerla, lamentablemente le ganó. Para mí fue muy doloroso todo ese proceso, porque te sentís impotente de no poder hacer más, yo lo acompañe a todos lados, vimos médicos, hicimos todos lo que se nos dijo, pero el resultado no nos acompañó. En el mismo momento mi padre también se enfermó de cáncer, y falleció una semana antes que el Ruso. Nuestras hijas, una tenía 3 años y la otra era recién nacida, eso era lo que más lo atormentaba, no estar cuando ellas lo necesitaran, así me lo dijo: “No tengo miedo de morirme, pero sí que las nenas me necesiten y no estar para ellas”.

- Del ambiente del fútbol, compañeros y rivales dijeron presente y te acompañaron.

- Sí... Sí, tuvimos y seguimos teniendo mucho acompañamiento, los amigos, los compañeros de ese momento, el club, todos estuvieron para tratar de hacer menos pesada la carga. El fue una gran persona, sumamente respetuoso y querido por quienes lo conocieron. Era un tipo simple, que disfrutaba de la vida, extremadamente profesional en su trabajo, y eso hizo que se gane el respeto de propios y rivales.

“ESPERO QUE DONDE SE ENCUENTRE, ESTÉ ORGULLOSO DE SUS HIJAS”

- Tuviste un perfil muy bajo, te mantuviste al resguardo a vos y a tus hijas de todo lo sucedido.

- Sí, nunca fui de figurar, ni con el ni después que el no estuvo. Yo me casé con el Ruso persona, no con el jugador de fútbol, esa era su profesión, y así lo vivimos, y mis hijas siguen por el mismo camino. Ellas eran muy chiquitas por lo cual no tienen recuerdos de su papá, pueden ver sus partidos, pero no tienen recuerdos de él en su rol de padre, y eso es doloroso, porque hubiera sido un excelente papá... Espero que desde donde se encuentre esté orgulloso de ellas, de las mujeres en que se convirtieron. Las eduqué de forma tal que sepan que no importa cuál es el problema siempre se puede salir adelante, siempre vale la pena la vida. Yo luego de lo sucedido seguí estudiando mi carrera y me recibí de abogada en 2006, creo que por ahí es el camino, prepararse porque uno en la vida no sabe qué va a enfrentar. Y estoy convencida que es la forma de honrar la vida de este hombre maravilloso que vivió hasta el último suspiro, pensando que no se iba a ir.

- ¿Qué te dejó el Ruso de su mundo del fútbol?

- Nos dejó sobre todo amigos entrañables, de esos que están en las malas, que te sostienen en los momentos más difíciles para que no caigas. Que después de 19 años, siguen a nuestro lado, compartiendo nuestras vidas, intentando contarles a las chicas quien era su papá, no el jugador, sino el amigo, la persona. Me dejó recuerdos imborrables, experiencias vividas que son únicas. El Ruso jugó en México y allí nació Camila, mi hija mayor. En 2010 la llevé a que conozca el lugar donde nació, y allá nos recibieron como si fuéramos de la ciudad... sus ex compañeros, el técnico que tuvo, y el club, todos nos hicieron sentir un enorme cariño, y él solo estuvo 3 años y era extranjero, pero por su calidad de gente se ganó ese cariño y respeto, y eso es impagable, que las chicas puedan sentirlo fue maravilloso. Fuera del fútbol me dejó a su familia, a quienes adoro, y que también fueron un pilar para poder salir adelante. Sus padres, su hermana, cuñado y sobrinos, son mi familia, y seguimos juntos como el primer día... Somos muy afortunadas.

- Sos hincha de Estudiantes, ¿pero sos de ir a la cancha o futbolera como se dice?

- De joven si era más futbolera, iba más a la cancha, luego durante mucho tiempo las llevé a mis hijas mientras fueron chicas para que puedan estar cerca de lo que fue el mundo de su padre. Estuvimos presentes en todos los últimos campeonatos. Somos de Estudiantes por supuesto, hoy yo ya no voy mucho a la cancha, pero la menor mía va. Ella se compró su platea para poder ir a la cancha nueva, ya que le hemos contado muchas cosas de esa cancha. Sin olvidar que los restos de su papá descansan en el arco de 55... Así que Iara tomó la posta ahora.

- El recuerdo del Ruso está muy presente. Esa llama no se apagó gran parte por qué la gente lo sigue recordando. ¿Qué cosas te han dicho o les han dicho a tus hijas cuando saben que son la familia del Ruso?

- La gente es muy linda con nosotras, y nos demuestran mucho cariño y respeto, y nos cuentan momentos que ellos recuerdan del Ruso, que les tocó vivir, siempre son lindas palabras. Pero la realidad es que tratamos de pasar desapercibidas... El fue un verdadero león, en la cancha y en su vida.

- ¿Guardaste fotos, camisetas de sus momentos como futbolista?

- Sí, tenemos muchas fotos de fútbol en sus distintos clubes, al ser capitán tenemos muchas de los inicios de los partidos, con los distintos jugadores rivales, también tenemos camisetas, muchas que el cambió... Lamentablemente esa del último partido no la tenemos, como dije antes el no sabía que no volvería a jugar, y la regaló. Son los tesoros de mis hijas.

- Dicen que 20 años no es nada, pero se cumplen 20 años de su último partido. ¿Cómo lo ves hoy?

- ¡Parece mentira que hayan pasado 20 años! Por momentos parece un montón, y en otros momentos parece que fue ayer todo lo sucedido. Es increíble que después de 20 años se lo siga recordando con tanto cariño y respeto, eso es impagable para nosotras, pero significa que ha sido un buen tipo, que se ganó este recuerdo infinito. Siempre va a estar entre nosotros, ya que solo muere aquel a quien no se lo recuerda.