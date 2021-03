Equipo que golea no se toca y el Pincha del Ruso recibiría al Sabalero con los mismos once

Con vistas al duro compromiso que se avecina ante Colón pero con la tranquilidad de haberse vuelto un equipo sólido y confiable, el Pincha se entrenó en el estadio de 1 y 57 mientras aún continúa en el paladar el dulce sabor de la victoria conseguida en el Viaducto ante Arsenal.

La goleada que se trajo el Pincha desde Sarandí sin dudas que terminó de darle al hincha una de esas alegrías que venía necesitando. Y también llenó de crédito a un entrenador que de por sí, ya tenía la aceptación y el clamor popular, incluso antes de pisar el Country por primera vez.

Zielinski y los simpatizantes albirrojos ya tejieron un idilio. Se lo ganó el entrenador, encontrando regularidad y resultados (10 puntos obtenidos sobre 12 posibles), convirtiendo a Estudiantes en un duro rival para cualquier equipo. Lo supo River en la primera fecha y después lo sufrieron Godoy Cruz y sobre todo, Arsenal en su propia cancha.

Si bien el técnico aún no confirmó la idea que tiene para recibir el sábado al Sabalero, se cae de maduro que repetiría el once que se floreó contra el conjunto del “Huevo” Rondina. Lo dejó en claro en más de una oportunidad el propio DT: la idea es conformar un base y no entrar en el cambio. Parece haberla encontrado ya y por tanto no cambiaría nada para el sábado.

En consecuencia de no mediar imponderables, el once sería: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, J.M. Sánchez Miño y Ángel González; Leandro Díaz y Cauteruccio.

El futbolista debió dejar el equipo por una molestia muscular y ante el buen andar de la alineación titular ahora deberá esperar una nueva chance para meterse desde el inicio.

Por su parte, el Ruso no podrá contar con ninguno de los tres futbolistas que se perdieron el duelo ante Arsenal debido a diferentes lesiones. Ellos son Lucas Rodríguez, Fernando Tobio y Federico González, quienes sufrieron dolencias musculares y continúan trabajando en kinesiología para recuperarse. En tanto, una vez que estén a disposición se verá si el DT decide volver a incluirlos o si continúan el mismo camino que le tocó al mencionado Ayala.

De momento, el once parece no tocarse. Y sobran motivos: Rogel debutó con el pie derecho mostrando firmeza tanto por abajo como desde el juego aéreo, Sánchez Miño continúa jugando como para no salir (marcó un bonito gol) y Martín Cauteruccio anotó uno de los goles más lindos de la fecha, además de haber tenido un buen desempeño

El plantel pincharrata se entrenará nuevamente esta mañana, a partir de las 9.30, aunque ya en las instalaciones del Country Club.

NAZARENO COLOMBO, A LA SELECCIÓN

El viernes 26 y el lunes 29 de marzo, en horario a confirmar, la Selección argentina Sub-23 dirigida por el enterrador Fernando “Bocha” Batista disputará dos encuentros amistosos ante Japón en condición de visitante y para esos juegos fue convocado el defensor pincha Nazareno Colombo.