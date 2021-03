Alerta por 44 jóvenes que volvieron contagiados de un viaje de egresados en un vuelo desde México

El Ministerio de Salud ratificó hoy su recomendación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales, ya que implican un riesgo importante de contagio y de transmisión posterior en la Argentina de las nuevas variantes del coronavirus (SARS-CoV-2), que ya circulan a nivel internacional, informaron fuentes oficiales.



Desde la cartera que encabeza Carla Vizzotti repitieron la recomendación hoy luego de que en el aeropuerto de Ezeiza se comprobara que 44 jóvenes argentinos que volvían de un viaje de egresados procedentes de Cancún, México, dieron resultado positivo en el test de antígeno contra el SARS-CoV-2.



Los 44 jóvenes, que formaban parte de un contingente de 149 que viajó a Cancún, residen en el distrito porteño y en la provincia de Buenos Aires, por lo que el Ministerio de Salud informó que "está articulando acciones de control con todas las jurisdicciones implicadas".



En concreto, a partir de la identificación de los 44 viajeros que en el test de antígeno dieron positivo de SARS-CoV-2, la cartera de Salud ordenó una serie de acciones de control, consistentes en la identificación de los contratos estrechos (para lo cual se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el listado completo de pasajeros del vuelo); el seguimiento estricto de una cuarentena obligatoria por parte de cada uno (tarea que deberán llevar adelante las jurisdicciones en las que viven los jóvenes); y la realización de un test de PCR para cada uno de ellos.



Además, se informó que las muestras positivas de PCR que sean detectadas, una vez realizados esos estudios, se enviarán al Instituto Malbrán, Laboratorio Nacional de Referencia desde el inicio de la pandemia, para la "secuenciación genónica" del SARS-CoV-2 con el objeto de "monitorear posibles variantes del virus".



Las nuevas variantes del coronavirus que están circulando en el mundo, incluso con países de diversos continentes que ya registraron transmisión comunitaria de esas mutaciones, muestran en casi todos los casos un mayor grado de transmisibilidad y de letalidad, según advertencias recientes de la Organización Mundial de la Salud.



Hoy, en su nueva recomendación de no viajar al exterior por motivos no esenciales, el Ministerio de Salud enumeró tres variantes de las nuevas cepas del virus: el B.1.1.7 (detectada originalmente en Gran Bretaña); P1 (surgida en Manaos, Brasil) y la variante 501Y.V2 (procedente de Sudáfrica).



Ante esta situación mundial y tras la noticia de los 44 jóvenes argentinos que volvían de Cancún, el Ejecutivo difundió una nueva serie de instrucciones y recomendaciones, en la que aconseja a la población "evitar los viajes internacionales" salvo casos excepcionales; presentar obligatoriamente "un test de PCR con resultado negativo en las 72 horas previas al embarque"; y al arribo al país, "realizar cuarentena obligatoria durante 10 días a partir de la PCR negativa, que también tendrá carácter obligatorio".