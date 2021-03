Les robaron, un supuesto ladrón terminó herido y ahora los quieren sacar del barrio

La familia Galván, de Berisso, quedó envuelta en un confuso episodio policial. Pero -lo que es peor y lo que más los asusta- es lo que puede pasar. Por lo pronto ya fueron formuladas todas las denuncias y de ahora en más trabaja la Policía bonaerense.

Según el relato de Melina Nahir Galván, la hermana de la víctima, el viernes a la medianoche ingresaron personas al domicilio que ella comparte con su hermano (Ezequiel Galván, 19 años, que trabaja de changarín) y la familia de éste, en 127 entre 77 y 78, en Villa Progreso.

"No nos encontrábamos en la vivienda pero un vecino alertó a mi hermano que tres malvivientes y vecinos del barrio habían entrado a robar y destrozar la vivienda", contó la mujer en diálogo con EL DIA.

La mujer los identifica como Maximiliano, Matías y Ramiro los tres conocidos de su hermano y vecinos del mismo barrio.

"Una vez enterado y al ver que le habían robado el televisor, ropa y unas máquinas que utiliza para cortar el pasto por la zona y en varios barrios de La Plata, decide ir a la casa de uno de llos", continuó su hermana en el testimonio.

La primera persona a la que fue a buscar le dijo que no había tenido nada que ver y acusa a otro, también entre los nombres anteriormente mencionados. Fue en su búsqueda.

"Esta persona tiene 15 años y lo recibió con una 38 (un arma) en la cintura. Le dijo que se vaya o lo dejaba rengo, pero mi hermano lo agarró y en el forcejeo se escapó un tiro, que impactó en el pie de esta persona", siguió la mujer su relato.

El agresor, por el miedo que le provocó, se escapó de ese domicilio, en 128 y 77. Al día siguiente denunció lo ocurrido porque, según denuncia Galván, fueron otra vez a su casa para "tomar venganza por lo sucedido".

Además, vía Instagram, ya lo amenazaron y le dijeron que volverán a verse las caras para aclarar lo sucedido.

"Necesitamos que se conozca esta historia porque tengo miedo que a mi hermano le pase algo. Ahora no puede volver a la casa porque esta gente está dando vueltas. No puede ser que sean los que provocaron todo y ahora quieran seguir", finalizó la joven que no quiere dejar la casa y desea seguir viviendo en el mismo lugar de siempre.

ASÍ LO AMENAZAN A GALVÁN