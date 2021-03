Denunciaron que en Formosa incluyen muertos en las listas de vacunación

Este domingo desde el ciclo televisivo La cornisa difundieron la denuncia contra el gobernador Gildo Insfrán sobre el plan de vacunación que se implementó en Formosa que habría incluido víctimas fatales en la las listas de vacunados. Nadia, hija de Agustín Rufino Acosta quien falleció en 2020, expresó que su padre fue invitado a recibir la vacuna contra el coronavirus en la escuela Nº 217.

El descubrimiento fue llevado a cabo a través del listado de vacunación del Gobierno provincial. Posteriormente, denunció la ejecución del procedimiento similares en otras personas fuera de su círculo íntimo, de acuerdo a la investigación que realizaron desde el programa que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+. En el informe detallaron que dentro de 80 personas que fueron convocadas a ser inoculadas, hay siete que han fallecido. Es decir, que cerca del 10% del padrón está compuesto por fallecidos y que sólo se utilizaron el 21% de las dosis.

Es preciso recordar que quien opinó hace algunos días de la provincia norteña fue el diputado Waldo Wolff. “Es una provincia que se cansó, dado este reclamo por jóvenes muy jovencitos que dicen basta, nosotros queremos trabajar, estudiar, hacer una vida normal como en el resto del país”, expresó el legislador.

Y agregó: “Si hay que hacer cuarentena, se hace pero por un período razonable. Hay familiares que no se ven, abuelos que no ven a sus nietos, que no pueden acompañar a sus enfermos durante más de un año. Gente que solamente quiere su libertad, cumpliendo con las normas sanitarias estrictas con las que está cumpliendo todo el mundo”.