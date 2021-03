Buscan a una nena de 7 años: denuncian que la secuestró un cartonero

Una nena de 7 años que vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano es intensamente buscada desde ayer por su familia y hoy se emitió el Alerta Sofía a nivel nacional, luego de que ayer desapareciera con un hombre que le prometió cambiar su bicicleta y no regresó, contó su madre.



Para dar a conocer su caso, un grupo de vecinos del barrio Cildañez cortó esta mañana la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, en el barrio de Parque Avellaneda, y poco después se dirigió a uno de los accesos, a la vera de la autovía.



La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre, quien señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.



Según consta en la denuncia, todo se inició ayer a las 11 cuando la mujer le permitió a su hija Maia que vaya a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como Carlitos, al que había conocido hacía tres semanas y con quien suele "cartonear", explicó hoy.



"Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso", afirmó la mujer, de nombre Stella, a la prensa.



Además, la madre de la menor dijo no tener más datos del hombre, solo que es delgado, con barba candado, de unos 35 años, aproximadamente, y que vestía una remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó.



En tanto, describió que su hija, de cabello negro, vestía remera y pantalón y sandalias rosados.



En horas de la tarde, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dispuso dar intervención a Búsqueda de Personas.



Según contó la madre al canal de noticias C5N, ayer unos vecinos vieron a un cartonero sacar la bicicleta de la menor de un contenedor de basura en Dellepiane y Miralla, tras lo cual dos tíos de la niña se la llevaron al interior del barrio Cildañez, donde continuaban las investigaciones para dar con el paradero de la nena.



Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió este martes el Alerta Sofía, que es un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.



El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.



"La niña fue vista por última vez el 15 de marzo de 2021 a las 09:17 en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La niña podría encontrarse en compañía de una persona de sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad y aproximadamente 1,70 metro de altura", se precisó en el aviso de búsqueda, y aclararon que se pueden hacer denuncias anónimas al 134 o a denuncias@minseg.gob.ar