Guillermo Coppola fue internado en terapia intensiva por secuelas del coronavirus que tuvo en enero

Preocupa el estado de salud de Guillermo Coppola, ya que se supo que el domingo fue internado por problemas respiratorios en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, serían secuelas de cuando contrajo COVID-19 en el inicio de 2021.

Pero lejos de mejorar su estado una vez internado, hoy fue derivado a terapia intensiva. La noticia la reveló su amigo, el periodista Mauro Viale.

“Está con oxígeno, pasó a terapia intensiva. ¿Qué tiene, Covid tiene o qué?. Son balas que pican cerca”, se preguntó y lamentó el periodista en su programa de A24.

Luego, manifestó que cuando habló con él este domingo estaba sonriente, con buena respiración.

Meses atrás al empresario ex representante de Diego Armando Maradona le diagnosticaron coronavirus. En su momento, explicó que decidió realizarse los análisis luego de presentar fiebre y tos seca. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”.