Tras la pandemia, aseguran que se viene una época de desenfreno sexual y derroche económico

Dentro de un par de años, las personas harán uso intensivo de las oportunidades sociales. Habrá más sexo, más personas en restaurantes y en las calles. Las artes y los negocios florecerán. Así lo asegura Nicholas A. Christakis en un reportaje en La Vanguardia.

Christakis es catedrático de Sociología y de Medicina en Yale, y uno de los pensadores más influyentes de la época. La “estrella del rock del ámbito intelectual”, como lo define The New York Times, asegura que llegará el desenfreno cuando acabe la pandemia.

“Veremos unos locos años 20 cuando la pandemia acabe. Durante los tiempos de plaga, las personas se vuelven más religiosas, dejan de interactuar socialmente y se quedan en casa. Dejan de gastar su dinero, la economía colapsa y las personas ahorran en caso de que algo malo pase. Cuando la plaga pasa, se da la vuelta a todas estas tendencias. La religión declina” señala el médico.

El virus va a estar con nosotros para siempre, es imposible de erradicar y permanecerá hasta que haya la ‘inmunidad de grupo’, según señala Christakis. Se puede controlar la epidemia con las vacunas y medidas sanitarias, pero no terminarla.

“El virus circulará y continuará causando contagios y muertos en el futuro. La pandemia tiene tres fases. La inmediata, cuando el virus está fresco, y ataca. La intermedia, cuando nos recuperamos. Y la pospandémica. La intermedia va a seguir hasta el final del 2021 y el virus circulará hasta que cierto porcentaje de la población sea inmune a este, ya que aunque no todo el mundo lo sea, si vacunas al 96% de las personas de sarampión y hay un porcentaje que no se ha vacunado, no hay epidemia”.

En cuanto a las variantes, el intelectual asegura que se debe “conseguir al menos el 50% de vacunados antes de que la epidemia pare”. Además, es algo que requerirá tiempo, aproximadamente un año. No obstante, el virus no dejará de expandirse y puede que el 20% de las personas ya sean inmunes tras contagiarse.

“La gente ya no será tan religiosa y buscará incansablemente interacciones sociales como clubes nocturnos, bares, restaurantes, eventos deportivos y partidos políticos. Podríamos ver un libertinaje sexual”, aseguró en una entrevista a The Guardian de diciembre. En este sentido, considera que la gente volverá a gastar dinero con mayor libertad, “comportamientos que se vieron en la sociedad en la década de 1920”.

A partir de estos dichos, diversos medios tomaron el tema. Sin embargo, el especialista aclaró por redes sociales que no se trata de un desenfreno sexual. “Al final de la pandemia, la gente buscará incansablemente interacciones sociales; podríamos ver algo de libertinaje sexual”, sostuvo desde su cuenta en Twitter, que tiene más de 180.000 seguidores.