Mercedes Moran no quiere palmaditas ni palabrotas durante el sexo: ¿qué se dijo en las redes?

La actriz Mercedes Morán dio un consejo y/o sugerencia en las rede sociales sobre ciertas conductas sexuales entre el hombre y la mujer, y la repercusión que tuvo fue infernal, al punto que todavía hoy, 48 horas de publicado su mensaje, sigue el debate.

"Que no te diga “mamita” ni “cosita” ni “putita” mientras tienen sexo. Y ante una “palmadita en la cola”: una patada en los huevos!", tuiteó Morán en su cuenta @mercedesmoranb

La publicación, que tiene más de 2 mil likes y cerca de 400 retuits, "defiende" a las mujeres y busca, según la propia ideóloga, que se la respete ya que ese tipo de palabras y gestos no hace más que "denigrarla".

Como era de esperar, la frase trajo blancos y negros, muchas personas lo festejaron y encontraron empatía en esas palabras. Como esta respuesta de un seguidor: "Estoy de acuerdo,a la mujer hay que respetarla en todo momento".

Pero, en su gran mayoría, las respuestas fueron en la vereda contraria. Tanto hombres como mujeres entendieron que este pensamiento no tiene nada que ver con respetar verdaderamente a la mujer sino manipular hasta el momento más íntimo de una pareja.

Además de las críticas, la frase dio puntapié a una catarata de meses y burlas, algunas muy subidas de tono pero otras moderadas, como las siguientes:

