El Hospital de Niños ya cuenta con una escultura del Batimóvil

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata fue escenario de otra emotiva donación: un Batimóvil de madera tallado por la artista platense Leticia Sánchez Laugle. La obra fue expuesta ayer a la mañana, nada menos que con la presencia del Batman solidario platense.

En el centro médico de 14 y 66, la escultora expresó que “me invitaron a participar de este encuentro internacional de escultores. Estamos ocho días mostrando el proceso, tenía que estar relacionado con la pandemia. Así que pensé en un Batimóvil... y que quede ahora para los chicos”.

En ese marco, la artista manifestó su felicidad por “colaborar con el Batman solidario, ya que es impresionante la obra que viene haciendo”, fundamentalmente en ese centro de salud.

En torno al proceso de trabajo, señaló que “fue muy cansador: llegué al tercer día y estaba muy agotada físicamente, pero el día 8 se entregó completo. Trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la tarde”.

“Tenía un buen equipo que me ayudaba, mi esposo y mis hijos me cocinaban y me daban bebidas; un trabajo en equipo”, destacó la escultora.

Por su parte, el Batman platense también se mostró contento por el Batimóvil de madera. “Esto lo que hace es dar esperanzas, no todo está perdido”, enfatizó.

Desde que se instaló el Batimóvil tallado en madera, varios chicos se subieron y algunos se sacaron fotos en el flamante vehículo y junto a Batman, guardando la distancia correspondiente.

En el hospital de Niños Sor María Ludovica se realizan distintos emprendimientos solidarios, muchos encabezados por el propio Batman local.