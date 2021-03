Negri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio denuncian que los retuvieron en Formosa

El diputado nacional de la oposición, Mario Negri (Juntos por el Cambio) denunció esta noche que fue retenido al ingresar a la provincia de Formosa. El dirigente, anunció que viajaba a esa provincia junto a dos legisladores del bloque de la UCR.

"La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina", escribió Negri en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, agrega: "Vamos a presentar una denuncia en la Justicia federal contra Insfrán por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales que la Constitución garantiza. Insfrán no es el dueño de Formosa. Esto va a retumbar también en el Congreso".