¿Cómo es el proceso que determina quién se vacuna y quién no en la Provincia?

Mientras la campaña de vacunación contra el Covid-19 avanza en la Provincia de Buenos Aires con más de 1 millón de dosis aplicadas, crecen a la par los reclamos de personas de entre 70 y 85 años que todavía no disponen de turno asignado a pesar de haberse inscripto en el sistema VacunatePBA. En La Plata, por un lado los cuestionamientos son efectuados generalmente por adultos mayores anotados entre diciembre y la primera quincena de febrero, quienes en la demora han depositado expectativas en un supuesto sistema de convocatoria basado en un orden de inscripción, por lo que suelen objetar la inoculación a personas que se registraron más tarde que ellos. Y, a su vez, vecinos con 75 años o más observan con extrañeza a vacunados de menor edad pero dentro del mismo grupo de prioridad etaria, reclamando quizás un recorte de tipo etario que priorice a los más ancianos.

En estos planteos vecinales acercados diariamente a esta redacción, se refleja una espera que aparece acompañada de cierta incertidumbre de los más adultos de la comunidad que procuran suministrarse la vacuna para lograr la mayor inmunidad posible frente a la amenaza del virus. Es desde esta preocupación, entonces, que surgen preguntas alrededor del mecanismo de asignación de los turnos de la campaña que impulsa la Provincia. En esa línea, Enio García, el infectólogo asesor del Ministerio de Salud bonaerense, descartó en diálogo con este medio los dos supuestos que emergen como denominador común entre los que todavía esperan, y en ese sentido echó luz sobre la cuestión: ¿Cómo es el proceso de selección que determina quién se vacuna y quién no?

Ante la preocupación manifiesta por este sector en particular pero que se hace extensible también a todo el universo de destinatarios de vacunas contra el coronavirus, es decir, la masa poblacional inscripta en el sistema VacunatePBA, García remarcó que los turnos “no se definen por orden de inscripción”. Más bien, son asignados “por sorteo”. El proceso consiste en “un sistema informático que lo programamos con un algoritmo, que en esta instancia filtra tomando a la población prioritaria, que incluye a los más expuestos y vulnerables”.

García explicó que “habiendo disponibilidad de vacunas se van poniendo filtros y el sistema va haciendo el sorteo”. En ese ordenamiento el algoritmo se encarga de “hacer el filtro de la población”. Por caso, en relación a la presente etapa que transita la campaña agregó que “programamos el algoritmo para que el filtro sea mayor de 70”.

Al reiterar que la vacunación no se rige por el orden de inscripción, puntualizó que se trata más bien de un “sistema aleatorio” que ofrece “mayor transparencia” del proceso porque “no beneficia a nadie en particular”, por lo que “despeja cualquier posibilidad de suspicacias”. “El sistema hace el sorteo y manda los turnos de manera aleatoria, no elegimos nosotros. Aparte eso sería un trabajo monumental”, señaló.

A su vez, detalló que “la programación funciona segmentada por municipio: por ejemplo, en Florencio Ameghino la campaña ya va sobre la franja etaria de 60 a 69 años”.

García resaltó la versatilidad del algoritmo para ese tipo de operatoria localizada ya que “se lo va programando de acuerdo con la disponibilidad de vacunas y en función de cómo avanza la campaña en cada municipio, analizando también factores como gestión de camas, vacunas y situación del SISA, entre otros”.

Otro de los aspectos que delinean el ritmo de la campaña aparece definido “por la cantidad de gente que está inscripta en cada municipio”. “Puede ocurrir que a lo mejor en mayores de 80 capaz no tenemos muchos inscriptos, por lo tanto, no se puede estar esperando y se pasa a otro sector. Esto pasa con personal de salud: por ejemplo, habíamos terminado en algún municipio, y luego aparecieron más porque se inscribió más personal”, amplió el asesor del gobierno provincial.

Al respecto, explayó: “Ocurrió que personal de salud a lo mejor no se había inscripto porque no trabajan en un hospital, pero la indicación es para todo el personal de salud, no importa si es un hospital, una clínica o consultorio. Lo mejor es que estén vacunados, protegidos”. Y agregó: “Es importante, como dijo el Gobernador, tener todo el plantel sanitario incluido”.

Las variaciones y la dinámica de la vacunación en los municipios son situaciones que se produce también “a partir de los packs que nosotros recibimos de la manera que nos manda la industria, pues no los elegimos dado la escasez que hay en el mundo. A veces vienen packs de 400, 500, 600 vacunas. No podemos fraccionar ese pack. Entonces, por ejemplo, un municipio que vacuna a 400 personas, le quedan 200 vacunas. Al ser tan diversa la Provincia, entre el Conurbano, la Costa y el Interior se ve una diferencia amplia”.

En tal sentido destacó que “hay municipios del interior que ya terminaron con el personal de salud, o con mayores de 70, y ya pueden empezar a vacunar a otros sectores”. Ante este cuadro deslizó que “en el Conurbano la vacunación tarda más”.

García comentó que en principio se pensó en un sistema por turno con la idea de que “a medida que te inscribís te vacunás, pero que la tremenda demanda de vacunas a nivel mundial y la falta de insumos para la producción que afectó a México (fabricante de AstraZéneca con Argentina)” frenaron el suministro de esas vacunas en nuestro país. “Antes de comenzar la campaña el país esperaba para marzo 10 millones de vacunas Sputnik V e importantes lotes de AstraZeneca, pero se recibieron menos dosis de lo previsto”, añadió.

Ante el contexto dijo que “empezamos a hacer una priorización” que derivó en los criterios de prioridad, donde los primeros en inocularse fueron los agentes de la salud seguido por adultos mayores de 70 años, menores de 60 con comorbilidades, docentes, personal de seguridad.

Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia a este medio, "la vacunación avanza rápido, aunque todavía falta aproximadamente el 50% de los adultos mayores", al tiempo que se indicó que "es normal que en este contexto aun haya gente sin turno". Con relación al sistema aleatorio de turnos, portavoces de la cartera indicaron que "en el plan público, gratuito y optativo que brinda la provincia de Buenos Aires a sus habitantes se emplea un gestor de turnos que propicia que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación".