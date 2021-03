Los nuevos valores de las multas en la Provincia: negarse a una alcoholemia hasta 109 mil pesos

Desde la municipalidad de La Plata se informaron los nuevos valores que tendrán las multas e infracciones de tránsito, tras los precios fijados y actualizados por al gobierno provincial. Algunas de ellas realmente incrementaron su valor a valores significativos.

Por ejemplo, conducir sin edad reglamentaria, sin la VTV y sin la habilitación necesaria o con prohibición tiene un costo que va desde los 27.300 pesos a 91 mil pesos. Los tres casos se consideran graves.

Lo mismo por no respetar las luces de un semáforo, las barreras de las vías del tren, conducir sin las patentes, alcoholemia positiva, giro a la izquierda, usar el teléfono celular y circular marcha atrás en una avenida.

Entre las infracciones más costosas para los platenses será negarse a realizarse el test de alcoholemia. Para esta situación se contemplan costos que van desde los 45.500 pesos a los 109.200 pesos.

Similares son los costos que generarán no poseer matafuego o balizas dentro del auto, no usar el casco en el caso de las motocicletas, falta de cinturón de seguridad, no respetar las señalizaciones, ni respetar la derecha, no tener la placa delantera o trasera, En tanto, conducir con el registro vencido (6 meses), tener la tarjeta verde vencida, no exhibir la documentación legible o no tener un comprobante del seguro del automóvil tiene un monto que va desde los $4.550 a 9.100 pesos. Son faltas entre leves y graves.

INFRACCIONES MUNICIPALES

Desde el municipio se informó que estas multas corresponden a infracciones en rutas provinciales y nacionales. Y que las cuatro que tienen vinculación con Control Ciudadano para el uso de grúa y acarreo son: Estacionamiento indebido; Estacionamiento en escuelas hospitales u otros; Obstruir la circulación; Entorpecer la fluidez del tránsito. En estos casos las multan van desde los 9.100 pesos hasta 91 mil pesos.

En tanto se informó que el pago voluntario equivale al 50% de monto mínimo y puede ser utilizado hasta 2 veces por año, este beneficio solo podrá ser utilizado antes que el infractor ejerza su derecho de descargo.

Eso sí, este pago supone reconocimiento de la falta y genera antecedentes. Y en todos los casos se acumularan las sanciones.

La reincidencia se aumenta a la primera un 25%, la segunda un 50%, la tercera un 75% y a las restantes un 100%.