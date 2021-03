Las lesiones acorralan a Nadal, que ya apunta al polvo de ladrillo europeo

El Masters 1000 de Miami no contará con la presencia de uno de los principales favoritos. Rafael Nadal decidió no participar, porque no se encuentra totalmente recuperado físicamente de la lesión en la espalda que lo aqueja desde el arranque de la presente temporada y que tuvo a mal traer en el Abierto de Australia.

“Anuncio con tristeza que no podré jugar en Miami”, escribió Rafa Nadal en su perfil de la red social Twitter. “Necesito recuperarme por completo y estar listo para la temporada de polvo de ladrillo en Europa. Le mando un saludo especial para mis fans en los Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de Florida que siempre me brindan un gran apoyo”, añadió el tenista español de 34 años.

El certamen de Miami, que se disputará desde el 24 del corriente mes hasta el 4 de abril, nunca tuvo a Nadal como campeón. Claro se juega en una superficie dura, donde el mallorquín no se siente cómodo para desarrollar su juego. En la jornada de ayer también se bajó de dicha competencia, Dominic Thiem tras quedar eliminado del ATP de Dubai. “Tengo que recuperarme física y mentalmente”, dijo el austríaco.

Nadal, actual número 3 del ranking mundial, sufre problemas en la parte baja de la espalda desde principios de enero, lo que obligó a perderse la ATP Cup de Adelaida para caer después, todavía renqueante, en los cuartos de final del Abierto de Australia frente al griego Stéfanos Tsitsipás.

Desde entonces, Nadal tampoco pudo participar de los torneos de Rotterdam y Acapulco, y esta semana tuvo que rechazar la invitación que le hicieron desde Dubái.

Desde que obtuviera por última vez el torneo de Roland Garros en el mes de septiembre pasado, tras vencer a Djokovic en la final, Nadal ha disputado solamente tres certámenes. Después del Abierto de Francia estuvo presente en el Masters 1.000 de París, las Nitto ATP Finals y finalmente el Open de Australia.

En los últimos años, Nadal ha medido más que nunca su participación en el circuito profesional, escogiendo los torneos importantes para evitar un sobreesfuerzo físico que significaran más lesiones. Una fórmula que también ha seguido Roger Federer. Quizá por ello ha preferido sanar por completo sus problemas de espalda antes de lamentar una dolencia mayor, una decisión parecida a la de Djokovic, que fue baja tras ganar en Australia por un desgarro en la zona abdominal.

En tanto Roger Federer, vencedor de la última edición que se pudo celebrar de este torneo, la de 2019, ya había anunciado a principios de mes que no acudiría al torneo de Miami.

La temporada europea sobre polvo de ladrillo a la que aspira Nadal se pondrá en marcha el 5 de abril con los torneos ATP 250 de Marbella (al sur de España) y Cagliari (oeste de Italia), a la espera de la primera cita importante, el Masters 1000 de Montecarlo como antesala a Roland Garros.

El tenista español tiene un récord de 40 triunfos y 12 derrotas en Miami, donde ha llegado a la final en cinco ocasiones, pero como quedó dicho nunca pudo levantar el trofeo principal. Nadal jugó por última vez en dicho ATP Masters 1000 en 2017, cuando cayó contra Roger Federer en el partido decisivo por el título.

En tal sentido, Rafa Nadal tendrá complicada la misión de reconquistar a corto plazo el segundo puesto del ranking que ahora está en poder del ruso Daniil Medvedev, algo que es un tema secundario para el español, pero importante de cara a un Grand Slam, con la posibilidad de encontrarse con Novak Djokovic en semifinales. El número 3 del mundo volverá, por lo tanto, en el Masters de Montecarlo, torneo que conquistó en once oportunidades.

Por otra parte, los organizadores del Miami Open decidieron invitar al británico Andy Murray; mientras que también le cursó un “wildcard” al joven tenista español Carlos Alcaraz (17 años), que para muchos es el apuntado como el sucesor de Rafa Nadal por su estilo de juego. Este es un valor surgido de la Academia que tiene Rafa en la ciudad de Manacor, en España.

Murray volverá a este torneo estadounidense, donde ya triunfó en las ediciones de 2009 y 2013, y alcanzó la final en 2012 y 2015; mientras que la última participación en el Miami Open fue en el año 2016.