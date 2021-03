Tinelli celebró el triunfo de San Lorenzo en Twitter y los hinchas lo destrozaron

Marcelo Tinelli tiene una relación especial con San Lorenzo, club del cual es nada más y nada menos que su presidente. A lo largo de los últimos años su relación fue tan cambiante puertas adentro, pero también para afuera.

En su anterior gestión decidió tomarse licencia cuando las cosas no funcionaban y lo dejó solo a Matías Lamens. Ahora que su ex compañero es ministro del gobierno nacional y futbolísticamente las cosas otras vez no están del todo bien, lo inundaron los rumores de un nuevo pedido de licencia. Este fue el límite que los hinchas, parece, no se la dejarán pasar.

Por eso luego del partido de anoche entre San Lorenzo y la Universidad de Chile, que terminó con triunfo del equipo argentino, Tinelli lo celebró en Twitter con una foto del plantel dentro del vestuario y una frase "Vamos San Lorenzo". Los comentarios de hinchas y fanas fueron lapidarios.

Básicamente le refrescaron que hace un tiempo está "desaparecido" del club, le hicieron saber que Diego Dabove no es del gusto de todos y le preguntaron si para él Bailando por un sueño era más importante que ir a la cancha a ver un partido del club que conduce. También aprovecharon aquellos que hacen política en las redes y le recordaron su actuación en la Mesa del hambre.

"Pero Marce... Cualquier cuervo daría lo que no tiene por ir a ver a SL en el Nuevo Gasómetro... Y vos te das el lujo de, aún teniendo un motivo (no sé si te acordas que te eligió el 80%...), no vas? #andateTinelli y llévate a #andateDabove", tuiteó un hincha.

"Apareces sólo cuando ganamos? Vos decís q sos Cuervo? Actívate men, q pasa con el balance q no se firma? Q pasa con los 8127 M2 q faltan? Menos vinito con picada y más seriedad y compromiso con SL. Para ello el 80% te ha votado", fue otro de los mensajes.

"Marcelo, hay gente en situación de calle que tiene hambre, hagan algo!!!!!!", le recriminó una persona.

Además de pedirle que hable con el técnico para que jueguen los hermanos Romero, muchos hinchas lo tildaron de mufa porque no fue y el equipo ganó. "No vayas más a la cancha amargo. Encima de ser un Presidente desastroso ahora resulta que sos mufa. Cuanto menos apareces en el club, mejor le va. Chau piedra!!!".