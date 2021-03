Beto Casella cruzó a Yanina Latorre y ella lo trató de cartonero

La fuerte y dilatada pelea mediática y judicial entre Beto Casella y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. El conductor reveló detalles de una mediación que habían tenido tiempo atrás y la panelista le respondió con su habitual lengua filosa.

"No la nombramos acá de buena gente que somos, porque no queremos. Nosotros tuvimos una mediación... ¿viste cuando te llega una multa de un auto que vendiste? Bueno.... se hizo por zoom con mi abogado, Gastón Marana y ella con Elbita Marcovecchio, que trabaja con Burlando", inició.

"No sé qué dice que dije algo de la pollerita... esta gente es mitómana. Imaginate que si le llego a decir algo de eso, me agarra del cogote. Acá no la nombramos más pero de buena gente que somos, porque no queremos", disparó y luego, sumó detalles de un encuentro que tuvieron en la justicia.

"Fuimos a una mediación.... decí que era por zoom. La cosa es que yo estaba con mi abogado y ella con Elbita Marcovecchió que trabaja con Burlando. Ahí, le digo que, como soy caballero, si una mujer me dice que no la nombre más, no lo hago y le pedí que si me hacían un textito en el que dejaban en claro que Casella no habla por decisión personal, porque después ya me la veía diciendo que me tiraba atrás por la carta documento", relató.

"La cosa es que la doctora lo entendió, piola y pragmática, me dice que lo hago. Cae Burlando en ese momento y me tira... 'Betito, no te gustó la carta documento ¿eh?'. Yo dije, lo que me falta es que me venga a boludear. Ahí me vuelve a cargar, se empieza a pelear con mi abogado... Tengo a mi abogado y a Elba Marcovecchio de testigo de todo lo que digo. Es bizarro".

Hoy ella le respondió: "Beto sos el cartonero Baez", comenzó diciendo Yanina ya cansada de que la lastimen desde el programa del conductor y siguió: "Cuando Beto habla de mi me lastima yo le he rogado desde 2017 que deje de hablar de mi y de mi hija".

Luego afirmó: "En Bendita todos le chupan las medias. Por eso no me defiende nadie, les debe rendir pegarme, me considero re importante, sino no hubiesen pasado los informes míos. Algo le debo generar a Beto Casella, la denuncia que mandé es a él", concluyó la panelista.