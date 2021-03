A MasterChef se le llenó la cocina de humo: se calentó Flavia Palmiero con Maritegui

Flavia Palmiero saltó como leche hervida en MasterChef Celebrity y la razón de su enojo fue Germán Martitegui. Todo se dio cuando la consigna fue utilizar yerba mate y ella se decidió por hacer un crème brûlée que, sinceramente, no le salió para nada bien.

En el momento en que le estaban dando la devolución a Gastón Dalmau, a Flavia se la vio desconectada del programa. Charlaba con uno y miraba para otro lado en el preciso instante que el jurado evaluaba a otro de los participantes. Martitegui notó la situación y la levantó en peso.

"Flavia, ¿está distraída?”, le dijo, a lo que la conductora respondió: "Sí señor, ¿cómo? Estaba charlando con mi compañera”. El chef no se quedó atrás y la retó como a un chico en el colegio: “Debería prestar más atención".

Claro que el programa siguió su curso normal, hasta que Flavia explotó en las redes sociales. En Twitter escribió: "Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora. El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones". ¿Clarito no?