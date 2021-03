Anunció su renuncia la directora y se agrava la crisis por la escuela de Etcheverry : "Se cae a pedazos"

El drama que atraviesa la comunidad de Etcheverry por el grave deterioro edilicio de la Escuela 61 se agrava día a día. Tal como vienen denunciando desde hace tiempo vecinos cuyos hijos son alumnos del emblemático establecimiento, el colegio "tiene peligro de derrumbe" y todavía no se han tomado medidas destinadas a brindar soluciones a la problemática. Cabe destacar que ante esta realidad los chicos no sólo no han podido comenzar las clases presenciales sino que predomina la incertidumbre sobre el regreso a las aulas. Y, como si fuera poco, se conoció que la directora de la institución, Mariana Calantoni, anunció su renuncia a través de un comunicado dirigido a docentes y auxiliares en el que expresó "dolor" por la drástica decisión.

"Entregué todo lo que pude desde lo mejor de mi ser, pero eso no alcanzó, el sistema me doblegó, me cacheteó, me pisoteó, lo que mas impotencia me da, es que no me dejó entregarles la dignidad que busque desde el primer día para cada uno de Ustedes y para cada uno de nuestros niños", escribió la directiva en la misiva con fecha del 1 de marzo.

Tras su determinación sostuvo que "lo que no pueden matar son mis ideales, no los voy negociar, seguiré luchando desde el lugar que elijo estar, pero me agotaron, me quitaron la felicidad para llevar adelante esta dirección, me quitaron las fuerzas, me ataron de manos, dejándome sin respaldo y desgastando mi salud".

Calantoni señaló que "cada una de las gestiones que vi pasar en este tiempo y cada uno de los funcionarios que se jactan de acumular años en sus puestos, te dejan sola, expuesta ante todo y todos, con la responsabilidad absoluta de lo que cada uno de ellos no hace, tapada en notas, planillas, pedidos, reuniones, etc y sin una sola respuesta que solucione nada".

Si bien directora no renunció formalmente, anticipó que "me tomo los días necesarios, sin goce de haberes, para recuperar fuerzas y para no interrumpir la continuidad de Angi, mi suplente, hasta el día anterior al acto público, donde pueda acceder a un nuevo cargo y ese mismo día presento mi renuncia formal al cargo directivo".

Ayer, en la puerta del edificio de 52 y 235, los chiquitos realizaron junto a sus padres una sentada para visibilizar la problemática que los aqueja desde hace varios años y que en el 2020 cobró mayor relevancia a partir del derrumbe de una parte del techo.

En ese marco expusieron carteles en los que reclamaron "basta de parches", "escuela con peligro de derrumbe", "obras ya".

Asimismo, se difundió un video que refleja que las condiciones que presenta el edificio. Paredes, techos, ventanas, puertas, pintura, todo en estado deplorable, lo que condice con la afirmación de los padres de que el colegio "se cae a pedazos".

"Por favor necesitamos que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto. La escuela Nº 61 de Angel Etcheverry, esta en peligro de derrumbe, los parches no son la solución al problema, señalaron los vecinos de la localidad.

Esta mañana, mientras se concretaba otra jornada escolar a través de la virtualidad, desde la comunidad educativa aseguraron que "en el colegio hoy no hay nadie, qué va a haber gente si queda en pie la mitad de la escuela, se está cayendo a pedazos".