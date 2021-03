Duran Duran, en el especial de Éxito FM 99.1: ¡Imperdible!

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana a la noche le toca el turno a una de las bandas más exitosas de todos los tiempos: Duran Duran. El legendario grupo británico será el protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Rio, A View To A Kill, Notorious, The Reflex, Union Of The Snake, Violence Of Summer, Hungry Like The Wolf, Ordinary World, Is There Something I Should Know y I Don`t Want Your Love, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana a la noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de este enorme dúo de la música internacional. Duran Duran está compuesto por Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor y Dominic Brown.