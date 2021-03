Duro cruce entre Connie Ansaldi y Jazmín Garbini, la última mujer que quiso conquistar a Maradona

Esta semana se conoció que, antes de su muerte, Diego Armando Maradona estaba interesado en conquistar el corazón de Jazmín Garbini, una empresaria que fabrica sillones y que le había llevado uno a su casa en Brandsen en septiembre del año pasado.

La empresaria, ayer, dio un móvil en el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) contando detalles de cómo fue su historia con el Diez e hizo explotar de bronca a Dalma Maradona, quien la acusó de "cartonear con una persona" para vender sillones

Pero horas más tarde quien se sumó a la polémica fue la periodista Connie Ansaldi, quien también repudió los dichos de Garbini. Pero sorpresivamente esta última no se quedó callada y le salió al cruce recordándole un viejo pedido de canje.

Todo comenzó el domingo, cuando Verónica Ojeda confesó en una entrevista con Infobae que estaba intentando ayudar al Diez en su conquista con Garbini, quien al día siguiente brindó la entrevista al programa que conduce Ángel De Brito “Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez hace un montón de años. Una vez subió un posteo en Instagram en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego, tenés que tener un sillón Jazmín”. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”.

Cuando terminaron la butaca, tuvo la posibilidad de llevárselo personalmente a la vivienda de Maradona. “Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”, relató.

Maradona, al verla, se enamoró e intentó conquistarla. “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, dijo al respecto la empresaria, quien está casada y su marido bromeó al respecto: "Te levantaste a Maradona".

Vanesa Morla, hermana de Matías, fue la que llamó a Garbini el 25 de noviembre para contarle la noticia del fallecimiento y confesarle que el día anterior había estado todo el día preguntando por ella. "Me dijo que había sido la última mina en la que había pensando Maradona. Me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida”, cerró.

Tras la nota, Dalma tuiteó: "Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones... Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo". Pero no fue la única, ya que Ansaldi eligió la misma red social para criticar a la empresaria de sillones.

"¡No puedo creer el chivo de sillones que le están metiendo a Ángel de Brito con la excusa de Maradona! La gente ya no tiene límites para vender, eh", escribió la periodista en la mencionada red social.

Para sorpresa de todos, Garbini le contestó enfurecida: "LAM pagó nuestros sillones, ver factura... (La empresa) no necesita chivo, nos conocen todos. Quizás quedaste enojada porque vos si pediste canje y no accedimos. Conté lo que pasó y nombré mi trabajo porque todo fue por eso. Beso".

Además, escrachó a Connie mostrando en las redes un mensaje que ella le había enviado por privado a través de Instagram en noviembre de 2018. "¡Ustedes tienen que hacer algo conmigo! Todo el mundo quiere venir a mi casa. Está llena de arte. ¿Qué hacen que no me escriben? Ahre. No, posta", decía ese pedido de canje camuflado.

Obviamente, la periodista no se quedó callada y contestó: "Fue en 2018 señora no sea papelonera que de meter chivo con un muerto NO SE VUELVE. Muy lindos tus sillones y dejá de escribirme al whapp (sic) y mandarme las capturas de Maradona... tené UN POCO de dignidad", y cerró: "Papelonera total".