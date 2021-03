Cambaceres busca reorganizar la coordinación de juveniles tras la salida de Sebastián Landro

Después de tres años, la comisión directiva de Cambaceres decidió no renovarle el vínculo al coordinador de las divisiones juveniles, infantiles y el femenino a Sebastián Landro, y por estas horas, se está trabajando en función de reorganizar el área con la contratación del nuevo coordinador, que podría conocerse en las próximas horas.

Tras la salida de Landro, en la que la dirigencia decidió no renovarle el vínculo contractual por diversos motivos, explotó la polémica.

Inmediatamente, la directiva del Rojo, a través de un comunicado, destacó que el pago de las cuotas deportivas que abonan mensualmente los jugadores de juveniles, infantiles de AFA y fútbol femenino están suspendidas. De igual manera, los entrenamientos de todas las categorías están cancelados hasta nuevo aviso.

La Comisión se encuentra trabajando para designar al nuevo Coordinador General y el predio para desarrollar la actividad deportiva.

Ante cualquier inquietud se pueden acercar a la sede social que la entidad posee en San Martín Nº 715, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 20.

Carlos Lugos, vicepresidente de la institución de Ensenada, salió aclarar ayer que “los pibes de cuarta a novena división y los infantiles, son jugadores de Cambaceres, y le sugerimos que tendrán que esperar hasta que solucionemos el tema de quién será el próximo coordinador de ambas áreas. También les pedimos que no paguen la cuota del mes al anterior coordinador, porque se terminó el vínculo y ya no pertenece más al club. Que quede en claro que a Sebastián Landro no se lo echó de Cambaceres, sino que se decidió no renovarle el contrato que tenía con nosotros”.

Y remató diciendo: “como todavía no tenemos resuelto quién se va a hacer cargo de la coordinación de los juveniles, infantiles y también del fútbol femenino, informamos que el club no se hará responsable de lo que le puede pasar a los jugadores, en caso de lesión, que siguen entrenando en el complejo Las Palmas, ya que el Sebastián Landro dejó de pertenecer a la institución”.