Mientras Marcelo Araujo está internado por COVID, se desató un escándalo entre su esposa y su hija

Tras caerse de su cama, Marcelo Araujo fue trasladado a un hospital de la Capital Federal, en donde se enteró que además tenía coronavirus y quedó internado. Mientras tanto, en su departamento del barrio de Retiro, se desató un escándalo entre su actual esposa, Graciela Guadalupe Ocampo, y una de sus hija, Florencia Zilberman.

Según precisaron, un llamado al 911 de Graciela advirtió que Florencia pretendía cambiar la cerradura de la vivienda donde convive con el periodista, con quien se encuentra casado desde el 2008.

“Recibí un llamado de Graciela en el que me decía que una vecina le había contado que había aparecido la hija de Araujo con su esposa y le había dicho a la gente de seguridad del edificio que prohibieran la entrada a la mujer del padre. Y que, además, ella estaba hablando con un cerrajero para cambiar la cerradura”, precisó Mariana Gallego, abogada de Ocampo, en diálogo con el portal de Teleshow.

“Araujo no es el dueño del departamento. Le hizo una donación de dinero a su hija, por lo tanto ella lo tiene a su nombre. Digamos que Araujo y su mujer lo usufructúan. Pero ser dueño de un departamento no te da derecho a cambiar la cerradura cuando hay otra persona que vive con derecho. Si no cualquier propietario, en vez de hacer un juicio de desalojo porque el inquilino no le paga, va con el título y cuando el inquilino se va a trabajar, el propietario se mete. Todo el mundo sabe que eso no se puede hacer, porque te comés un juicio de usurpación aun siendo propietario”, añadió.

“Graciela, por lo pronto, estaba preocupada por lo que se pudieran llevar o qué iban a hacer en ese departamento. Por lo tanto hizo la denuncia, llamamos al 911, se le dio intervención a la fiscalía y, por orden judicial, se resolvió que ni ella, ni la hija de Araujo pudieran entrar al departamento. El inmueble se selló, se fajó y ahora vamos a hacer las peticiones judiciales en el fuero civil, muy probablemente. Y yo el lunes me voy a reunir con mi clienta para hablar tranquilamente del caso, porque hoy fue muy estresante todo lo que vivió”, prosiguió indicando Gallego.

La abogado, por otro lado, admitió que Araujo y su representada estaban transitando un impasse hasta la internación del reconocido relator deportivo: “Hacía poco menos de dos meses, en el marco de una discusión y de violencia doméstica, Ocampo llamó al 911. Después de lo que ocurrió, los hijos le aconsejaron que se vaya de ahí hasta que él se calme. Y por eso se fue a vivir con el hijo”.

El accidente doméstico, precisó, los volvió a unir: “Ellos estaban en contacto, se veían y cuando a él le agarró Covid y ella misma lo internó. Entonces cerró el departamento y regresó solamente para sacar unas poquitas cosas, pensando que cuando a Marcelo le dieran el alta, volverían juntos. Hoy se enteró que la hija de él, que vive en General Rodríguez, había intentado cambiar la cerradura, lo cual implica turbar la posesión que hasta ese momento tenía Marcelo Araujo con su esposa”.

Ante la consulta de cómo era el vínculo entre Graciela y Florencia hasta este hecho, precisó: “Ttenían una pésima relación. Pero no sé si siempre se llevaron mal. Ella decía que el padre le había dicho que fuera a quedarse en su casa. Pero qué instrucción pueden tener de un hombre que está internado y que de hecho, fue mi clienta quien tuvo que llevarlo en la ambulancia por el estado en el que estaba. Salvo que con el respirador puesto haya mandado un mensaje de WhatsApp... ¡Imposible!”.