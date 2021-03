Gimnasia quiere seguir creciendo, también en la Copa Argentina

Después de poco más de 1 año Gimnasia volverá a jugar por Copa Argentina, una competencia donde ha sabido ser protagonista y que siempre tiene un sabor muy especial. Por los 16Avos. de Final, el Lobo se medirá frente a Dock Sud, único representante de la Primera “C” en esta instancia, y con el objetivo de obtener el pase a los Octavos.

El encuentro se jugará en el Estadio “Alfredo Beranger”, de Temperley, desde las 22:10 y contará con el arbitraje de Ariel Suárez. El encuentro que lógicamente se disputará sin público, será televisado en directo TyC Sports.

Vale agregar, que el ganador enfrentará a Argentinos Juniors, que la semana pasada derrotó a Colón de Santa Fe 1-0, en San Nicolás.

A la hora de repasar cómo llegan a esta instancia, el conjunto Tripero fue el primer equipo clasificado a los 16Avos. de Final ya que en febrero del año pasado, todavía bajo la conducción de Diego Armando Maradona, fue el encargado de inaugurar la Copa Argentina y eliminó a Sportivo Barracas, derrotándolo 2-0, en el Estadio de Quilmes.

En tanto que el Docke, fue protagonista de una de las sorpresas de la presente edición ya que en los 32Avos. dejó afuera a Unión de Santa Fe. Luego de empatar en el tiempo reglamentario 1-1, se impuso 5-4 en los penales, en un encuentro jugado a principios de marzo de 2020, en Rafaela.

Volviendo a la actualidad y pasando a lo estríctamente futbolístico, el conjunto dirigido por la dupla técnica integrada por Mariano Messera y Leandro Martini, viene creciendo como equipo más allá de los resultados. Tras la confirmación en su cargo luego de su interinato tras el fallecimiento de Diego Maradona y la salida de Sebastián Méndez, la dupla supo ir agregándole su impronta al equipo. Recuperó a futbolistas que parecían tener un pie afuera del Club como Brahian Alemán y Lucas Barrios y ha promovido varios juveniles.

Más allá de la salida de nombres importantes (Jorge Broun, Paolo Goltz, Matías García y José Paradela), ha sabido rearmar el equipo y tener una identidad, y sobre todo una idea clara de juego, presionando mucho al rival en su campo. El sábado pasado, Gimnasia le ganó a Atlético Tucumán 2-0 en el Bosque y volvió al triunfo luego de una derrota y dos empates en la Copa de la Liga Profesional.

Si bien la idea del cuerpo técnico es poner lo mejor posible para el juego de hoy, tampoco arriesgarán a futbolistas que arrastran dolencias. Igualmente, la lista para el partido de esta noche es prácticamente la misma que encaró el juego con los tucumanos, la única variante es el ingreso de Ignacio Miramón por Leandro Mamut, después están todos a disposición para jugar.

Entre las prácticas del domingo y de ayer la dupla no ha podido parar los probables once, algo que harán hoy temprano en Abasto, pero habría varios cambios para resguardar futbolistas. Por un lado regresará a la titularidad el capitán Lucas Licht por Matías Melluso en el lateral izquierdo de la defensa; mientras que en la mitad de la cancha Emanuel Cecchini haría dupla central junto a Harrinson Mancilla, saliendo Víctor Ayala, quien ha realizado un esfuerzo muy grande para jugar a pesar de haber arrastrado alguna molestia.

En ofensiva hay dudas, y todo dependerá de cómo los vea el cuerpo técnico a los futbolistas. Brahian Alemán o Matías Pérez García es una para esa línea de tres ofensiva que proponen los técnicos; en el ataque, Lucas Barrios o Nicolás Contín sería otra duda.

En cuanto al Docke, por su lado quedó libre en la 1° fecha de la Primera “C”, en su debut goleó a Laferrere (4-1) como visitante y el viernes pasado empató con Claypole sin goles, como local.

El equipo dirigido por Guillermo De Lucca tiene a varios jugadores con pasado en Primera División como el arquero Gastón Monzón (ex Huracán), el defensor Cristian Tula (ex River, San Lorenzo, Independiente), el mediocampista Matías Giménez (ex Tigre y Boca) y los delanteros Leandro Caruso y Gustavo Oberman (ex River).

Obviamente que en estos encuentros de Copa Argentina puede pasar cualquier cosa. Nada es seguro, más allá que los equipos de Primera División tienen la presión de salir a ganar ante el equipo de una división de ascenso. Ambos toman este encuentro con mucha seriedad y quieren pasar de ronda donde ya espera el Bicho de La Paternal. Todo puede pasar en esta competencia y eso es lo que la hace tan atractiva a esta Copa Argentina.