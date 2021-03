En medio de la tormenta boquense, Angelici salió a hablar de Riquelme y Tevez

En un momento muy especial para Boca, en medio de polémicas y cuestionamientos, el ex presidente del club, Daniel Angelici salió a escena con declaraciones en las que habla sobre distintos aspectos del momento boquense pero, en particular se refiere a Riquelme y a Tevez.

Criticó el poder que tiene Román y aseguró que el Apache fue "ninguneado" en el comienzo durante una entrevista brindada en las últimas horas y reproducida por los medios.

En esta vuelta a la escena de Angelici, y al ser consultado sobre si Riquelme tiene el verdadero poder en la entidad de La Ribera, aseguró que "en Boca está uno de los vicepresidentes es Riquelme, y eso no sé si es bueno para gobernar en un lugar donde es presidencialista".

Más adelante y sobre si Tevez se siente incómodo con la presente dirigencia a cargo, sostuvo que "Carlos es una persona que tiene mucha experiencia y que ha sido un jugador exitoso en todos los clubes y es conocida la relación de amistad que tenemos de familia. Creo que lo han ninguneado de entrada, pero él es profesional y la verdad es que terminó haciendo un gran campeonato el otro año y pese a que tiene 37 años sigue dándoles alegrías a Boca, con un golpe muy fuerte como fue la pérdida de Segundo para él y su familia. Se tomó unos días y volvió al club. Entiendo que él va, se entrena, se vuelve a su casa y no se mete en las internas ni en el puterío dentro del club"

Sobre Román, agregó: "Él es un gran ídolo y los socios lo votaron, pero el socio le dio el voto de confianza (al oficialismo), pero no son los dueños del club. Les dio un voto de confianza donde tienen que administrar, tienen que decidir y dirigir un club, pero cada cuatro años el socio vuelve a elegir. Yo les deseo lo mejor, por Boca, porque yo no soy enemigo de nadie, soy un adversario de la política interna del club, quiero que a Boca le vaya bien, siempre. Y veo a veces cuando lo enfocan que hay ex jugadores amigos de él o familiares y mucha gente lo tiene que ver por televisión".