Un sector de Villa Elvira denuncia vivir “asediado” por los motochorros

El crimen de Carlos Julián Álvarez Allende (44), ocurrido en noviembre del año pasado en el playón de una estación de servicio de 7 y 99, desnudó una problemática que hoy se extiende en toda la Ciudad: la de la libertad con la que actúan los motochorros. Sería aventurado decir que el asesinato del cocinero (murió en la clínica La Ribera, de Ensenada, tras 15 días de agonía) funcionó como una suerte de “precursor” de lo que ocurre por estos días en ese sector de Villa Elvira. Sin embargo, los vecinos de Barrio Jardín aseguran que el ataque de delincuentes en moto se repite todas las noches.

El miércoles por la noche, minutos antes de las 21, dos sujetos pasaron a toda velocidad en un rodado por 116 y 80 y, al llegar a mitad de la cuadra, el que iba como acompañante efectuó al menos dos disparos al aire. La secuencia quedó grabada por una cámaras de seguridad particular y enseguida las imágenes se compartieron entre el grupo de WhatsApp de los vecinos de Ponsati.

EL DIA consultó a los frentistas de la zona por ese hecho y por la inseguridad en general. Y todos coincidieron en que se trata de “una situación frecuente”.

“YA NO SABEMOS QUÉ HACER”

Mariana vive en 681 bis entre 618 y diagonal 620 y sostuvo que “el barrio es terrible, hace tres meses tuvimos que poner la alarma vecinal después de que a una vecina de 92 años que estaba durmiendo, la despertaron los chorros”. Según pudo saber este diario, la jubilada escuchó ruidos cerca de las 2 de la mañana y cuando se levantó se encontró con tres hombres en su cuarto. “La llamaron por su nombre, le revolvieron la casa y le robaron de todo, hasta unos 50 mil pesos. En la misma cuadra se llevaron la bicicleta de otro muchacho del patio de su casa”, aseguró Mariana. En esa línea contó que “los motochorros pasan a los tiros, te arrebatan la cartera... todos los que roban se van para El Palihue. La comisaría mucho no se mueve, saben dónde están los accesos. y no hacen controles”. Luego añadió que “a las 19 ya no podés salir a caminar”.

Mariana refirió que “yo soy de Chascomús y hace años que vivo en La Plata. Nos vinimos acá porque era tranquilo, ahora es tierra de nadie. Hay que salir con cinco ojos, donde ves una moto te tenés que esconder”. Y culminó: “Lo de los tiros es algo habitual. Te puede pasar que justo pasaste por ahí y la ligás”.

Por su parte, Lucas, de la zona de 89 y 116 remarcó que “en Barrio Jardín ocurre cotidianamente lo de los disparos. Uno no puede salir tranquilo, los vecinos estamos cansados; yo vivo acá hace más de 10 años y está mucho más complicado de cuando vine”.

Asimismo, destacó que “salgo a laburar y no sé si llego sano a la parada del colectivo. Caminar esas seis cuadras es una odisea, a las 6.30 no anda nadie, ni un patrullero”. Al igual que Mariana, afirmó que los ladrones “vienen del centro haciendo cagadas y se van para Villa Alba, El Carmen, el Palihue. Van por la 116, 116 bis o la 117 y pasan a los tiros”.

Por último, dijo que “vas al chino y tenés que estar con el culo en la mano, cuando oscurece se vuelve tierra de nadie. Ya no sabemos qué hacer. Hay un solo patrullero en la comisaría de Ponsatti, es imposible que cubran todo”.