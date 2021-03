Viviana Canosa aseguró que aprendió a estar sola, pero reveló los políticos que le atraen: "Pichetto y Lacalle Pou"

Viviana Canosa fue la invitada de Jey Mammon en la edición del viernes de Los Mammones, que se emite por América TV, y se animó a hablar de todo un poco: desde el supuesto "beboteo" en las entrevistas, pasando por su relación sentimental y el sexo.

“No hay un tipo que me venga bien. Ninguno me vibra y aprendí a estar sola. Me gustaría enamorarme mucho, pero hoy no sé que clase de hombre me gusta: me erotiza mi laburo”, comenzó indicando al conductora en relación a su vida privada.

En relación al tipo de hombre que le gusta, reconoció que no le atraen los que se cuidan demasiado su cuerpo. "El amor tiene que ver con lo que te pasa adentro, porque el culo se te va a caer y no pienso ponerme botox”, precisó.

Ante la consulta de si "bebotea" en las entrevista, fue contundente con su respuesta: "Tengo la voz gastada. No es porque esté beboteando, es porque hablo mucho y a esta hora no doy más”.

Por otro lado, y en cuanto a los políticos que la atraen, destacó a el excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, a quien definió como “un tipo con códigos, un caballero de otra época” y al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou: “Me da envidia que Uruguay tenga ese presidente, me parece un señor”.

En cambio, le bajó el pulgar a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, aunque no por un motivo físico: “Me dijeron que cuando vino a la Argentina miraba muchos culos, me lo contó un presidente que partió”.

Por último, y entrando en el juego de Jey, habló de sus fantasías sexuales: “Me gusta lenguaje explicito en el sexo. Lo doy y quiero que sea recíproco. Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas esté consensuado”.

En tanto, se mostró totalmente en contra del poliamor. “Lo detesto, no creo en el poliamor. Esa bragueta es mía y no la comparto”.