Alberto Fernández: “Lacalle Pou fue destemplado y agresivo”

El presidente Alberto Fernández afirmó que el discurso de su par uruguayo Luis Lacalle Pou “fue destemplado y agresivo” cuando habló de nuestro país como un “lastre” en el Mercosur. Pero aclaró que ese incidente “no pone en riesgo la unidad” del bloque regional.

“Me impresiona que digan que el patotero soy yo. Yo soy el presidente de Argentina, no tengo por qué soportar que a mi país lo llamen lastre, no voy a dejar que traten así a la Argentina en un grupo regional y tampoco trataría así a nadie, pero fue un incidente y punto”, agregó.

Allí, consultado sobre la idea de que el país pueda quedar aislado, Fernández respondió: “Aislado quedó cuando le dejaron de prestar plata a (el ex presidente Mauricio) Macri y tuvieron que recurrir al Fondo” Monetario Internacional. “Macri tendría que pedirle perdón al país, porque el daño que ha hecho es incalculable, es insólito. Me impresiona mucho que no se de cuenta el desastre que hizo”, añadió.

La inflación

Además, Fernández estimó que en abril “la inflación comenzará a bajar” y afirmó que “por fuera de los supermercados es muy difícil hacer respetar los acuerdos de precios”, en declaraciones que realizó en C5N.

También manifestó que “la sociedad debería reconocer a quienes pagan el aporte solidario” y aseguró que por ese impuesto es posible aplicar la baja de Ganancias que se discute en el Congreso.

Sobre el coronavirus, afirmó que Argentina “está cerca” de atravesar “una segunda ola de contagios”, pero descartó “volver a un aislamiento extremo”.

También le pegó con dureza a la oposición y consideró que los integrantes de Juntos por el Cambio “tienen una actitud negacionista” en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Además, el Presidente adelantó que Martín Soria asumirá mañana al frente del Ministerio de Justicia y DD.HH, y afirmó que la llegada del diputado rionegrino al gabinete nacional “tiene que ver con un giro” que pretende darle a la cuestión judicial.