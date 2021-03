¿Cuál es el mamífero que asesina más que el ser humano?

Imagíná el mamífero más asesino del mundo. No es el mejor depredador, derribando presas con un solo golpe de una gran garra, pero el que sobresale en matar a los de su propia especie.

¿Estás imaginando a un ser humano? Bueno, estarías equivocado. Pero es posible que te sorprendas al saber que el Homo sapiens en realidad se encuentra en el número 30 de más de mil especies en la lista de animales que con mayor frecuencia matan a miembros de su propia especie. Resulta que los humanos son miembros promedio de un grupo particularmente violento, los primates. Y los asesinos más prolíficos del mundo animal son una especie completamente diferente.

¿Cuál es? Lo creas o no, la suricata, un simpático mamífero africano que pertenece a la familia de las mangostas e inmortalizado en el bromista "Timón" del clásico filme "El rey león". Claro, se ven adorables cuando se paran sobre sus patas traseras para inspeccionar la sabana, pero siguen siendo caníbales despiadados que matan bebés. Aproximadamente uno de cada cinco suricatos (en su mayoría bebés) muere a manos de miembros de su propia especie, en comparación con poco más del uno por ciento de los humanos cuyas muertes estuvieron relacionadas con la violencia, ya sea por asesinato o por guerra. (En perspectiva, alrededor del 3 por ciento de la población humana murió durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia).

A diferencia de los humanos, los suricatos no se ven obstaculizados por los tabúes del asesinato o el canibalismo, ni por las nociones de género. De hecho, la mayoría de las veces son las hembras las que matan. Dentro de su sistema social matriarcal, los suricatos mantienen una estricta jerarquía; la hembra dominante en un grupo generalmente evita que las hembras subordinadas se apareen. Si una subordinada da a luz, la hembra alfa a menudo matará y se comerá a sus cachorros, reservando así más recursos para sus propias crías. Estas redadas son brutales.

Después de las suricatas, varias variedades de primates encabezan la clasificación de asesinatos, incluidos los monos y los lémures. Hasta el 17 por ciento de las muertes en algunas especies de lémures son el resultado de violencia letal. Algunos de los otros lugares principales fueron para depredadores como leones y lobos, pero muchas especies también pueden ser una sorpresa, como leones marinos, chinchillas, una especie de gacela y ardillas.

Las clasificaciones son el resultado de la primera encuesta en profundidad sobre la violencia de los mamíferos, dirigida por José María Gómez de la Universidad de Granada de España en 2016. Gómez y sus colegas clasificaron más de cuatro millones de muertes de animales registradas de más de 3.000 estudios de 1.024 diferentes especies de mamíferos y calculó la tasa de violencia letal dentro de cada una. Basado en registros históricos y arqueológicos, el equipo también estimó el porcentaje de personas que encontraron fines violentos a lo largo de la historia de la humanidad, así como nuestro potencial de violencia en función de nuestras relaciones evolutivas (porque las especies estrechamente relacionadas tienden a ser igualmente viciosas).

Se destacó un patrón: a lo largo de la evolución de los mamíferos, la violencia letal aumentó. Aunque solo alrededor del 0,3 por ciento de todos los mamíferos mueren en conflicto con miembros de su propia especie, esa tasa es del 2,3 por ciento en el antepasado común de los primates. Habría sido un 1,8 por ciento en los primeros simios que evolucionaron entre los primates, calculó el equipo de Gómez. Del mismo modo, se esperaría que los primeros humanos tuvieran una tasa de violencia letal de alrededor del 2 por ciento; esto se alinea con la evidencia de restos humanos del Paleolítico.

Pero si se acerca para examinar solo a los humanos, y en particular, los últimos miles de años, la violencia no solo sigue aumentando. En cambio, ha aumentado y disminuido con las mareas de la historia humana. El período medieval fue particularmente brutal; si la plaga, el parto o la hambruna no te atraparon, alguien más podría hacerlo. Entre revueltas sangrientas, guerras y cruzadas religiosas, hubo disputas de sangre familiares, peleas y una tendencia general a resolver las disputas con brutalidad. Como resultado, los registros de la época sugieren que la violencia humana fue responsable de la friolera del 12 por ciento de las muertes registradas.

Pero desde entonces, la violencia letal ha bajado. Durante el último siglo, hemos sido relativamente pacíficos; Según un informe de las Naciones Unidas de 2013, la tasa mundial de homicidios actual (que cuenta los asesinatos, no las muertes en la guerra) es solo del 0,0062 por ciento.

“La historia evolutiva no es una camisa de fuerza total sobre la condición humana; los humanos han cambiado y seguirán cambiando de formas sorprendentes ”, dice Gómez. “No importa cuán violentos o pacíficos fuéramos en el origen, podemos modular el nivel de violencia interpersonal cambiando nuestro entorno social. Podemos construir una sociedad más pacífica si lo deseamos ”.

El estudio de Gómez también contiene este dato para sentirse bien: se sabe que el sesenta por ciento de las especies de mamíferos no se matan entre sí en absoluto. De las más de 1200 especies de murciélagos, por ejemplo, muy pocas se matan entre sí. Y aparentemente los pangolines y los puercoespines se llevan bien sin ofender a los miembros de su propia especie.

Por lo general, tampoco se sabe que las ballenas maten a las de su propia especie. Pero el biólogo Richard Connor de la Universidad de Massachusetts Dartmouth señala que en 2013, se documentó un par de delfines machos que intentaban ahogar a un bebé justo después de su nacimiento. Dos o tres delfines machos a menudo se unirán contra las hembras individuales, y es posible que estos machos estuvieran tratando de matar al bebé para que su madre estuviera disponible para aparearse. Advierte que las ballenas, como sus parientes cercanos, también podrían ser más violentas de lo que pensamos. “Podríamos presenciar una pelea letal entre delfines pero no saberlo, porque la víctima nada aparentemente sin problemas, pero se está desangrando internamente”, dice.

Sin embargo, con más frecuencia, la gente piensa que los animales son más violentos de lo que realmente son, dice el experto en comportamiento animal Marc Bekoff, profesor emérito de la Universidad de Colorado, Boulder. Sostiene que tanto los humanos como los no humanos son predominantemente pacíficos. Pero así como las raíces de la violencia se pueden encontrar en nuestra historia evolutiva, señala, también las raíces del altruismo y la cooperación. Bekoff cita el trabajo del fallecido antropólogo Robert Sussman, quien descubrió que incluso los primates, algunos de los mamíferos más agresivos, pasan menos del uno por ciento de su día luchando o compitiendo de alguna manera.

Eso tiene sentido: desafiar a otro animal a un duelo es arriesgado y, para muchos, los beneficios no superan el riesgo de muerte. Los animales muy sociales y territoriales son los más propensos a matarse entre sí, lo que ayuda a explicar la tendencia en la historia de la humanidad. Muchos primates encajan en ese perfil asesino, aunque no todos: los bonobos tienen estructuras sociales en su mayoría pacíficas y dominadas por mujeres, mientras que los chimpancés son mucho más violentos.

Estas diferencias entre los primates son importantes, dice Richard Wrangham, un antropólogo biológico de Harvard conocido por su estudio de la evolución de la guerra humana. En los chimpancés y otros primates que se matan entre sí, el infanticidio es la forma más común de matanza. Esto a menudo implica que los machos matan a bebés no relacionados para aumentar sus posibilidades de aparearse con la madre y transmitir sus propios genes. Pero los humanos somos diferentes; con frecuencia se matan unos a otros cuando son adultos. “Ese 'club de matanza de adultos' es muy pequeño”, dice Wrangham. "Incluye algunos carnívoros sociales y territoriales como lobos, leones y hienas manchadas".

Aunque se puede esperar que los humanos desarrollen algún nivel de violencia letal en función de su árbol genealógico, esa tendencia sigue siendo sorprendente en otros aspectos, dice Wrangham. Después de todo, no es solo la tasa de matanza lo que importa, sino por qué los animales matan.

En su libro de 2019 The Goodness Paradox, Wrangham señala dos tipos de agresión, cada uno con su propia biología, y que cualquiera de los dos puede llevar a los animales a matar. En promedio, los humanos son relativamente bajos en el primer tipo, conocido como agresión reactiva. Esto es lo que Wrangham describe como el tipo "caliente", que implica perder los estribos o crímenes pasionales; esto es lo que asociamos con la lucha en todo el reino animal. Es una respuesta a una amenaza inmediata e implica ira o miedo. En su mayor parte, las personas controlan este tipo de agresión. (Si no lo hiciéramos, los asesinatos por furia en la carretera serían algo cotidiano).

Pero en comparación con otras especies, argumenta Wrangham, los humanos tienen un alto nivel de agresión "fría", llamada agresión proactiva. Este tipo tiene un objetivo, ya sea dinero, venganza, poder u otra cosa, y conduce a un asesinato deliberado y calculado. El homo sapiens es el maestro de la agresión proactiva: alimenta el terrorismo, los tiroteos escolares e incluso las guerras.

La agresión proactiva también se puede encontrar en especies no humanas, como los chimpancés que realizan redadas contra tropas rivales. Pero como observa Bekoff, eso es raro. “Odio cuando hay violencia humana y la gente dice 'se están comportando como animales'”, dice. La mayoría de los animales, incluidas las personas, en realidad pasan poco tiempo en conflicto, explica, pero en los especiales de la naturaleza, la sangre vende. Su mensaje: no podemos usar nuestro linaje como excusa para nuestra propia violencia.

Es aterrador considerar que la humanidad ha utilizado su fantástica inteligencia no solo para construir civilizaciones complejas, sino también para perfeccionar medios nuevos y más eficientes de matarse unos a otros. Pero lo ha hecho, y nuestra capacidad excepcional para la violencia proactiva nos hace únicos, incluso si no somos los asesinos más prodigiosos entre los mamíferos. Y no podemos simplemente culpar a nuestra "naturaleza animal" por la violencia que hemos cocinado. Como dice Wrangham, cuando se trata de tendencias asesinas, "los humanos son realmente excepcionales".

Por ERIKA ENGELHAUPT para crimereads.com

Fuente: https://crimereads.com/the-most-murderous-mammals-adventures-from-the-dark-side-of-science/