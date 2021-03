Lucía Galán confirmó el romance con Diego y habló del supuesto embarazo

De invitada a “Los ángeles de la mañana” (El Trece), Lucía Galán sentenció que su relación con Diego Maradona “nunca fue secreta” y, a su modo, enfrentó la versión que hace tiempo lanzó Luis Ventura sobre un supuesto embarazo del Diez.

Al momento de abordar el fallecimiento del astro, reconoció que fue “muy difícil” porque “más allá de la persona importante que Diego era para el país, yo atesoro recuerdos muy lindos. Tenía veinte y pico de años... Era el Diego sano, divertido, simpático, familiero... El mejor Maradona”, precisó la integrante del dúo Pimpinela, que estuvo en pareja con el ex DT del Lobo a mediados de los ochenta.

“Era la explosión de Olvídate y pega la vuelta. No existían los celulares para las fotos. Las salidas eran con naturalidad. Pero cuando la gente nos veía era impresionante”, recordó, para de inmediato aclarar: “Digo esto pero no quiero apoderarme de esta historia”, aunque remarcó que “nunca fue secreta la relación, pero nadie me había preguntado. Fui a Chile, a un programa de televisión, y dije naturalmente que sí cuando me consultaron. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia… Estuvimos mucho tiempo juntos. Era difícil tener una doble vida”.

Ángel De Brito fue al hueso y le preguntó sobre la versión “muy fuerte” que contó Luis Ventura: “Lo habrás escuchado, voy a repetir solo un tramo que es lo importante, dijo que vos habías estado embarazada de Diego Maradona, que su primer hijo iba a ser con vos. ¿Eso es cierto?”. La cantante le respondió: “Si fuera verdad o fuera mentira, eso forma parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión. No tengo nada más para decir”. Insistente, el conductor volvió sobre el tema: “¿Qué te pasó cuando escuchaste eso? ¿Te removió historias? Volviste a esa época”. “Hay situaciones de las que no quiero dar ningún indicio de nada”, respondió ella. “Por respeto a mí misma, por respeto a él, por respeto a un montón de momentos y situaciones. Ni lo afirmo ni lo niego”.