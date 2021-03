Protesta en Cañuelas en rechazo a bloqueo gremial en una empresa de lácteos

El bloqueo que el gremio ATILRA lleva delante desde el lunes en los acceso de la empresa de productos lácteos Mayol, en la localidad bonaerense de Cañuelas, derivó esta mañana en una protesta en el cruce de las rutas 215 y 16 en rechazo a la medida gremial. La Sociedad Rural de Brandsen, una de las entidades que se plegó a la manifestación, rechazó el accionar del sindicato al advertir que se pretende imponer exigencias establecidas en multinacionales pero que "en este caso se apunta a una pequeña empresa familiar, por lo que sentará un precedentes que perjudicará seriamente a las pequeñas industrias de la zona".

Tal como informó este medio ayer, a raíz del bloqueo gremial a los accesos de la empresa, Mayol debió derramar hasta el momento más de 10.000 litros de leche.

El presidente de la Sociedad Rural de Brandsen, Tomás Bohner, aseguró a eldia.com que el foco del accionar gremial es que "ATILRA pide que los empleados de Mayol pasen a su gremio, que es lo que hacen con las grandes empresas". Según argumentó, "no es lo mismo un tamberero local de una pyme que una empresa multinacional".

El dirigente sostuvo que "la familia Mayol se negó a pasarse a esa usina gremial e hicieron una propuesta para que en todo caso el pase sea parcial, pero esto no ha prosperado".

Al poner en contexto el impacto de las exigencias del gremio, señaló que "para nosotros es un peligro muy grande porque en la zona hay un montón de pymes, la que hace el queso, la que hace la masa, entre otras".

"Y si esto se generaliza es razón para el cierre de las industrias", advirtió. En este caso explicó que se trata "de una familia que vive al día, que si por 10 días no cobra no vive, ya que es una familia que no le sobra nada".

En ese sentido, en el marco de la manifestación, enfatizó: "Que un gremio venga a igualar una pyme láctea con una multinacional, creo que se está equivocando".

Ayer la Sociedad Rural Coronel Brandsen había emitido un comunicado en donde "brinda su apoyo a la empresa Lácteos Mayol ante el atropello del que son víctima por parte del gremio ATILRA que, lejos de defender los derechos de los trabajadores y su fuente de empleo, atenta contra una Pyme familiar de alcance regional".

La misiva agrega que "se trata de una empresa que a lo largo de ocho décadas ha demostrado conducta en su desenvolvimiento e inserción comunitaria en Gobernador Udaondo y en Brandsen".

Por este motivo, organizaron para hoy a las 9 de la mañana una movilización a ruta 215 y ruta 9 para manifestarse "en contra de la toma del predio, reclamando el libre ingreso y egreso de las materias primas y productos a la planta".

En el cierre del escrito, aseguraron: "Los productores y procesadores de leche debemos unirnos y tomar cartas en el asunto. Defendemos la propiedad privada, la libertad de circulación y el trabajo digno".

Los directivos de Mayol solicitaron una conciliación obligatoria,pero hasta el momento no fue concedida por Dardo Mansilla, el titular del Ministerio de Trabajo Delegación Lobos.