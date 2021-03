A cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, ya se filtraron infinidad de audios que dejaron al descubierto el trato del entorno del Diez y los médicos que seguían de cerca su salud con el ídolo. Ahora, se conoció un polémico audio de Verónica Ojeda disparando fuerte contra Dalma y Gianinna las hijas de su ex, en una conversación privada con el doctor Leopoldo Luque.

"Quería comentártelo. Espero que no, que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien, que no sea nada…nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber, o no sé, pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro", señaló uno de los audios.

“Igual, de todas maneras, ellas pueden hacer millones de cosas, pero lo importante es que acá estamos todos juntos y tratamos de tenerlo bien a Diego, ¿no? Sacando a ellas (por Dalma y Gianinna), todos estamos preocupados y tratando de aportar un granito, lo positivo para que esté Diego bien", agregó, en otro mensaje de voz.

Y cerró: “No sé cómo se van a manejar porque vos sabés que…las hijas están ahí, pero en la casa se borran. Vos sabés cómo es esto, y los únicos que estamos somos nosotros ahí, que nos ponemos la camiseta como dice Diego. Nos juntamos Leo, pero vos sabés quiénes van a estar ahí, nosotros".

Como era de esperarse, varios medios se hicieron eco de las palabras de Ojeda que tomó especial repercusión por la dureza con la que se diriga a las hijas de Diego. Y sin arrobar a ningún destinatario, Dalma volvió a recurrir a las redes para compartir un segestivo posteo ¿dedicado a Verónica?: "Dime con quién te aliaste y te diré quién eres", escribió en Instagram Stories junto a un emoji de un besito.