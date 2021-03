Vacunatorio VIP en La Plata: Esteche se vacunó por ser docente de la UNLP

A medida que pasan los días se van conociendo más casos de vacunados VIP o de privilegio, escándalo por el que debió dejar el cargo el ministro de Salud Ginés González García. Funcionarios menores de 30 años que recibieron la vacuna Sputnik V cuando adultos mayores, principal grupo de riesgo fuera del personal de Salud, llevan más de un mes esperando.

Ahora fue el turno de militante político y ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, de 53 años, quien fue inoculado por su condición de docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Si bien no especificó cuál, Esteche dijo tener una patología, lo cual podría ubicarlo dentro de los grupos de riesgo. Pero por su edad, estaría en el quinto lugar de prioridades, en el estrato de personas de entre 18 y 59 años que sean diabéticas (insulinodependientes o no), con obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40), con enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas.

Y como docente tampoco está entre los prioritarios, de manera que su caso encuadra cuanto menos en polémico. En ese sentido, los docentes y auxiliares universitarios pueden vacunarse, pero en el orden de prioridades determinado por las autoridades sanitarias están en el quinto lugar:

1) Personal de dirección y gestión, de supervisión e inspección, los docentes frente a alumnos de nivel Inicial (incluye ciclo maternal), los de primer ciclo del nivel primario, (1°, 2° y 3° grado) y los de educación especial.

2) Personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaje en establecimientos educativos de la educación obligatoria.

3) Los docentes frente a alumnos de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados.

4) Docentes frente a alumnos de nivel secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional.

5) Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.El propio Esteche, de 53 años, quien todavía no está al frente de alumnos ya que las clases comenzarán el mes próximo y no se sabe si será presenciales o virtuales, confirmó la información: "sí, me vacuné. En la provincia de Buenos Aires al personal docente y de seguridad lo están convocando hace dos semanas. Hay grandes colas en los centros de vacunación", dijo en declaraciones a la prensa.

En su perfil en Twitter, defendió el haber sido inoculado porque "soy docente y tengo una patalogía, me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos y tiempo después se me asignó un turno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga de noticiable ¿yo no tengo derecho?".

"Bastantes derechos individuales me han violentado en este país y no los vi hacer noticias de nada de eso. Por lo demás que a ustedes no les haya tocado el turno no quiere decir nada más que no les ha tocado todavía…o tardaron en anotarse porque creían que era veneno?", agregó, para cerrar con un último posteo: "No voy a resignarme a sus embestidas, señalamientos e imposturas escandalosas. Sigo ejerciendo mi profesión aunque ustedes se espanten. Voy a vacunarme si corresponde aunque ustedes se molesten. ¡Aca estoy! A pesar de ustedes, que desearían, no metafóricamente, desaparecerme".