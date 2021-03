Piden explicaciones por el arbolado de la avenida 60

Más allá de los anuncios oficiales sobre el cambio de especies de árboles de la avenida 60 en la zona de facultades, se realizaron reclamos y pedidos de explicaciones por el panorama que se observó en la zona del Paseo del Bosque.

Según se informó, por un acuerdo entre la Municipalidad de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, reemplazarán moras por catalpas.

Desde el Foro en Defensa del Árbol solicitaron ayer a las autoridades municipales y de la UNLP, “los criterios que se tuvieron en cuenta para proceder al reemplazo de moras por catalpas en la zona de 60 entre 118 y 119”.

“Para el espacio, la acción, que se comenzó a concretar en el día de la fecha, requiere de opiniones técnicas que no se dieron a conocer, algo que como vecinos de la ciudad y además como usuarios del espacio público entendemos debió hacerse. Además desde el Foro interpretaron que no es la época para realizar este tipo de medidas, no siendo el tiempo adecuado del año para la plantación de especies”, agregaron desde la entidad.

Días atrás, desde la Municipalidad se informó que “esta intervención tiene como objetivo aumentar la seguridad de quienes transitan por el lugar, debido a que los árboles de moras revisten peligrosidad”, y agregaron que “las tareas constan de la extracción de estos ejemplares y la plantación de ejemplares de Catalpa”.

Según se informó, los árboles serán aportados por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios y por la Universidad Nacional de La Plata; al tiempo que el mantenimiento del riego estará a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos del Municipio.