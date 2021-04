En Provincia otra vez restringirían la circulación de las personas por la "gravísima situación"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, puntualizó que con la pandemia “estamos viviendo algo muy impresionante porque lo que sucedió en 4 meses del año pasado ocurrió en 4 semanas en el verano y ahora eso se dio en 4 días”, en tanto que el jefe de asesores de la cartera sanitaria, Enio García, habló de "una situación gravísima" y mencionó que las medidas "que hay que tomar implican restricciones a la circulación de las personas".

En declaraciones a la prensa, Kreplak habló que “no se puede hacer reuniones de más de 10 personas en espacios cerrados y abiertos, ya sea cumpleaños, reuniones familiares pero ahora lo que yo quiero es que directamente entendamos que no es momento de hacerlo aunque seamos menos de diez”, lo cual sería profundizar aún más las restricciones anunciadas el martes último por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Con relación a la situación actual, Kreplak indicó que “si no cambian las situaciones de contagio no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar pero si hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo cuando no se toman medidas a tiempo, ya vimos el colapso de hospitales en otros países limítrofes”, al tiempo que destacó que “no hay brotes de la nueva cepa. No son de importancia para la cantidad de casos que tenemos en el país. Es una pandemia donde las enfermedades respiratorias tienen capacidad de diseminarse y aumentan por el clima”.

En ese marco, sostuvo que “hay que tomar medidas rápidamente porque se ha visto un crecimiento de una semana a otra del doble de contagios y si no se toman ahora es realmente muy preocupante”.

"Estamos estudiando todo, lo analizamos con Nación y la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que articular entre todos, desde las posibilidades más drásticas hasta intermedias pero tenemos que tomar decisiones. Si con esto no alcanza iremos tomando más medidas", agregó.

Por su parte, el jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, coincidió con el pensamiento de Kreplak al advirtir que el distrito se encuentra "en una situación gravísima" por el incremento de contagios por coronavirus y remarcó que, "si no se hace algo distinto" respecto de nuevas medidas, "la tendencia es que sigan subiendo los casos".

"Estamos en una situación gravísima. El año pasado, cuando el sistema de salud estuvo más estresado, teníamos 6.000 casos en provincia y ayer tuvimos 8.000", aseveró el funcionario y destacó que, "si no se hace nada distinto, la tendencia es que sigan subiendo los casos".

"Las medidas que hay que tomar implican restricciones a la circulación de personas", expresó en declaraciones a la prensa al señalar que "la restricción horaria funcionó bien con el aumento de casos de fin de año, pero con este aumento de casos queda chica".

En este punto, sostuvo que "vamos a tener que rehacer las proyecciones que veníamos trabajando Los fines de semana bajan los registros, pero no podemos estar cuatro días sin saber lo que está pasando", acotó y detalló que "vamos a elevar la información para ver si se puede tomar alguna decisión aun durante el feriado".

"Después de Semana Santa empieza un capítulo nuevo, seguro", indicó el funcionario bonaerense, quien explicó que "la idea era dejar el feriado con el margen que tenemos pero las proyecciones ya indican que van a seguir en aumento. El peor escenario que teníamos no mostraba los casos que tenemos ahora", precisó y, en ese sentido, señaló que "el peor escenario que teníamos era mejor que esto", en función de que "hubo una explosión de casos".

"Las restricciones tienen que ser más fuertes que las que habíamos planteado", aseveró y opinó que "la tensión salud-economía es hasta ahí, cuando los casos explotan la gente se guarda igual y la economía cae igual". "El peor de los mundos es una economía y un sistema de salud colapsado", afirmó.