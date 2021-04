El reclamo de un intendente bonaerense: "Hace tres semanas que no recibimos ni una sola dosis"

El crecimiento de casos positivos de coronavirus ante la segunda ola fuerte de coronavirus en el país preocupa cada vez más a las autoridades. El intendente del distrito bonaerense de Chacabuco lanzó duras críticas hacia el gobierno de la Provincia por la distribuición de vacunas.

En diálogo con El Día, Víctor Aiola, manifestó: "Hace tres semanas que no recibimos una sola dosis de ninguna de las vacunas que fueron llegando al país" y las críticas apuntaron a la cartera de salud provincial: "Cuando se comenzó con la vacunación dejaron afuera al municipio en lo que respecta a lo operativo. Armaron una posta de vacunacion primero en una escuela y como luego se venía el comienzo de clases la mudaron hacia un centro de jubilados. Algo totalmente innecerario porque en la cabecera del partido (Chacabuco) tenemos un hospital, pero las dosis solo llegan a la posta".

"Nos pasó mucho que gente de pueblos del distrito como Castilla (de 800 habitantes) y Rawson (de 3500), se tienen que movilizar unos 70 kilómetros para vacunarse y en muchos casos esos abuelos no tienen como venir. Y si los quisieramos ayudar tampoco podemos porque no estamos informados nosotros de los turnos, por ejemplo".

Aiola no le atribuyó este inconveniente a un "reparto discrecional" ni a una cuestión de color político (es de la UCR) ante la consulta de este diario. "No lo hacen con un tinte político sino que no está planificado. Y eso hace que haya jovenes vacunados (por el motivo que fuere si riesgos o personal docente o salud) y nos quedan muchísimos abuelos afuera aún. Pasa el tiempo y la población con más riesgos no está vacunada".

"Cada día que pasa crece la incertidumbre de la gente de no saber cuando llegarán sus vacunas", alertó.

"No tenemos acceso a los datos, quedamos al costado del camino y la gente no va hasta donde está (Daniel) Gollán a protestar sino que vienen al Municipio a quejarse", sostuvo.

Sobre como se avanzó en la vacunación en Chacabuco, Aiola detalló que hasta ahora "el 14% de la población recibió la primera dosis y que el 3% está vacunado con las dos dosis".

"No hay planificación luego de vacunar al personal médico, que aclaro que si se vacunaron todos, nos queda los adultos mayores. Las dosis fueron distribuidas espasmódicamente, no hay un plan claro de distribuicion", concluyó.