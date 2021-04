Romero le abre espacio a la mujer como entrenadora de vóley

No son muchas las mujeres que se encuentran al frente de un plantel. En el caso de Universitario decidió saltar ese “obstáculo” y darle la oportunidad a Maria Elena Romero para que se haga cargo del equipo femenino de vóley de la institución de calle 46. La idea fue sugerida por Pablo Churín, que se encuentra en la coordinación del área del club, con lo que la “U” le abrió las puertas a la correntina para dirigir a las chicas que comenzaron su participación en el torneo de Primera División Metropolitana de Damas.

“Cuando Pablo (por Churín) me deslizó la posibilidad de ser la entrenadora de las chicas de Universitario me encantó la propuesta, ya que hasta el año pasado venía dirigiendo categoría menores en Gimnasia”, comenzó diciendo Elena Romero en el diálogo que mantuvo con este medio. Claro que esta será la primera experiencia que la ex jugadora de Villa Dora y Estudiantes se encargue de dirigir un equipo de mayores.

A Romero, de 30 años, le costó “colgar las rodilleras” -como se dice en el vóley tras el retiro de la práctica activa-, aunque sigue despuntando el “vicio” con el Beach Volley y se le había acercado una oferta para jugar en la Liga de Bolivia, pero a causa de la pandemia de Coronavirus, especialidades deportivas como el vóley todavía no han vuelto al ruedo en el vecino país.

“No voy a negarlo, pero todavía me cuesta asumir el rol de entrenadora de un equipo de mayores, porque todavía llevo dentro de mí el espíritu de jugadora. Claro que con el paso del tiempo me iré acostumbrando a mi nuevo rol”, siguió diciendo Romero, que después de largas y frenéticas gestiones logró la habitación de técnico, que se estaba “trabada” por razones estrictamente burocráticas.

Más adelante, Romero agregó: “me gusta llevar la bandera de ser una de las pocas entrenadoras mujeres, ya que como se puede ver la mayoría de los equipos de vóley son dirigidos por hombres. Ojalá que mi caso sirva como visualización para que se sepa que las mujeres nos encontramos capacitadas al igual que los hombres para estar delante de un plantel”, dijo.

Ahora le toca a Romero cumplir el rol de entrenadora de Mayores; aunque la ciudad de La Plata fue una de las pioneras en darle ese lugar a las mujeres como es el caso emblemático de Alicia Casamiquela y su hija Paula al frente del equipo de Gimnasia y como así también Verónica Azcona que ejerció en su momento la disciplina de técnico, precisamente, en el propio club Universitario.

Elena hizo el debut como entrenadora de Universitario, el pasado martes por la noche. Fue en calidad de visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque y si bien fue con derrota 3 a 2 con los siguientes parciales: 24-26, 25-20, 25-27, 25-16 y 16-14. Romero quedó conforme con la actuación del equipo conformado en su mayoría con jugadores juveniles.

En esta primera presentación de la chicas de la “U” el equipo estuvo conformado por Iliana Robador, Magdalena Giudice, Sofía Heroles, Lara Margaritini, Valentina Graziano, Alejandra Dávila Pico, Chiara Lechini, Sol Armendano, Victoria Robador, Paulina Marín, Milagros Argüero, Emilia Pasternak, Catalina Gauna y Camila Sandino.Cabe destacar que Universitario tuvo que postergar los dos primeros partidos del torneo del Metropolitano, ya que se activó el protocolo por casos de Covid-19 positivo por lo que se está en proceso de reprogramación los choques contra Club Italiano (visitante) y Ferro (local). En lo que respecta a la próxima presentación de la “U” será frente a Scholem Aleijem, el próximo jueves 8, en el gimnasio de calle 46.

Por último Romero comentó que “en la faceta de entrenadora son muy exigente y como se dice la actitud no se negocia en este sentido; mientras que en la cancha intento de no ejercer presión sobre las jugadoras, sino que actúen con libertad”.