Carolina Prat habló de la muerte de su hermana y su relato fue desgarrador

A Carolina Prat la vida le dio un duro golpe con la muerte de su hermana Natalia a causa de un cáncer. Se enteró que estaba enferma en medio de la pandemia y cuando ya había poco qué hacer por parte de los médicos. Es por eso que la hermana de la conductora pidió que su madre no se enterara de la lucha que estaba llevando adelante.

"Al principio, le habían dicho a Nati que tenía un tumor benigno y mi mamá se había quedado con eso y no le dijimos nada pero en un momento, la situación se tornó muy difícil y se lo tuve que decir porque no podía llegar y decirle que se había muerto", contó Carolina, y agregó: "La verdad, no quería decirle nunca a mi mamá 'Nati se murió'. Es muy difícil, ojo que lo habló con todos porque soy de ponerle palabras a todo pero con mi mamá, no quería llegar a eso. La cosa es que ese domingo le pregunté a Guille cómo hacía.... él se ofreció a hablarlo pero le dije que no".

Una muestra de lo que sufrió en ese terrible momento fueron sus lágrimas al intentar contarlo: "No hizo falta decir nada. Esa conexión de madre e hija fue mirarnos... nada más con las miradas... me dijo 'no' y ahí entendió todo".

El domingo se conoció la triste noticia, por lo que la familia sigue muy golpeada. En el programa de Guillermo Andino "Es por ah", la mujer del conductor relató que "esto sucedió el año de la pandemia. El 2020 nosotros no podíamos salir ni a la esquina sin tener una autorización y el lugar en el que uno menos quería estar era en un sanatorio, en un lugar donde había enfermos. Al mes de comenzar la pandemia mi hermana va a una guardia porque tenía una orina de color oscura que le había llamado la atención. Naty pensaba que era una infección urinaria. Nunca imaginó que, a partir de ese día, el 23 de abril, quedaría internada".

Y siguió: "Enseguida le diagnosticaron el cáncer que, al principio, se ve que era el destino de ella, se demoró mucho saber cuál era el tumor primario, saber qué tumor había originado el cáncer, porque tenía uno en la parte biliar y otro en el hígado. Después me conectan con la gente de Fleming y le descubrieron que estaba cursando un cáncer triple negativo, muy maligno, muy chiquito. Tenía un cáncer oculto de mama que se reabsorbió solo y las manifestaciones aparecen en otro lugar. Son casos muy extraños, por eso está bueno advertir. Mi hermana se hacia todos los controles. Ella tenía una mamografía perfecta, de hace 4 meses atrás".

"El cáncer de mama es bastante particular porque tiene la particularidad de tener distintos tipos de evolución. Este es un cáncer oculto de mama, que hace la primera manifestación clínica con una metástasis. Son casos muy poco frecuentes. Son manifestaciones que aparecen en otro lugar", manifestó Prat sobre la enfermedad que padecía su hermana.