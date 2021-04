Parma-Milan, lo más atractivo de la fecha 30 de la Serie A de Italia

Con tres partidos, se abrirá hoy la 30º fecha de la Serie A, de Italia. Sin dudas que el cruce más destacado será el que van a sostener desde 13 (hora de nuestro país y televisado por ESPN), Parma vs. Milan, escolta del Inter, a once unidades de diferencia. También van a jugar hoy Spezia vs. Crotone (10) y Udinese vs. Torino (15:45).