Murió el periodista Mauro Viale

En las últimas horas el Covid-19 se cobró otra víctima fatal ligada al mundo de la TV, con el fallecimiento del periodista Mauro Viale, quien tenía 73 años y se encontraba internado debido a un cuadro de neumonía.

El periodista de 73 años se había dado la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves, dos días antes de presentar los primeros síntomas.

El conductor estaba internado en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad de Buenos Aires, porque padecía una neumonía bilateral, complicación que se da con frecuencia en casos positivos de COVID-19 (sucedió con Víctor Hugo Morales y Horacio Cabak en las últimas horas).

Si bien este domingo, había presentado una mejoría y fue trasladado de terapia intermedia a sala común, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el colega Rolando Graña durante la edición de GPS. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista antes de pedirle disculpas al público y pedir una pausa.

No bien conocida la noticia, las condolencia invadieron las redes sociales y una de ellas fue la del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien manifestó: "Enorme pena por el fallecimiento de Mauro Viale. Buena persona y mejor periodista. Siempre respetuoso en las entrevistas a las que me invitó. Cuánta gente querida se está llevando esta terrible pandemia. Mis condolencias a sus seres queridos"