Qué le dijo el hijo de Mauro Viale a una abogada una hora antes de la muerte de su padre

Aún el mundo de la radio y la televisión no puede salir de la sorpresa que causó la muerte de Mauro Viale, tras vacunarse y enterarse que estaba infectado con coronavirus. La abogada de los famosos Ana Rosenfeld, que es vecina de la familia del periodista fallecido, contó detalles de los últimos momentos de Viale.

En diálogo con el programa "Los ángeles de la mañana", que se emite por El Trece, dijo que una hora antes de la muerte del relator y conductor habló Jony Viale. En esa charla aseguró que el el hijo de Mauro le contó que su papá estaba dándole pelea a la enfermedad.

Rosenfeld manifestó que "yo no conocí al Mauro periodista como lo conocieron ustedes porque no llevaba el día a día de él, sí el día a día de bajar en el ascensor porque nos cruzamos todos los días durante los últimos 20 años". En ese sentido dijo que "él vivía en jogging. Mi hija Pamela iba al colegio con Jony. Yo lo cargaba y le decía 'algún día van a decir Joni, el hijo de Mauro Viale' y él me decía no, van a decir 'Mauro Viale, el padre de Jony'".

La letrada recordó que "era ácido. A veces yo le presentaba a alguna famosa que iba conmigo en el ascensor y él decía 'no, yo no miro tele, no sé quiénes son' y yo le decía 'no las chicanees a las chicas'. Él decía que era otro mundo el de farándula".

Respecto al diálogo que mantuvo con Jonatan, Rosenfeld dijo que "hablé 20.15 con Jony porque estuvimos desde el momento de la internación en contacto constante por mensajes de WhatsApp. Todos tenían la ilusión y la expectativa de que saliera adelante. De hecho el último mensaje con Jony fue 'la está peleando pero vamos bien'". Y agregó: "Realmente más allá de sus palabras cautas créanme que una hora después enterarme de su fallecimiento fue algo muy duro para todos".