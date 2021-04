Por una confusión de Intrusos, Dani La Chepi la pasó mal en la escuela de su hija: "¡Impresentable de mierda!"

La influencer Dani Le Chepi, que actualmente se encuentra participando de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina, vivió un mal momento en la escuela de su hija debido a un error en el programa Intrusos.

El envío de espectáculos que se emite por América TV aseguró que había dado positivo el hisopado de coronavirus que le habían hecho de manera preventiva cuando estuvo como invitada en "Cortá por Lozano" (Telefé), pero en realidad su resultado fue negativo.

La confusión, se conoció después, fue con Mariela Anchipi (bailarina y pareja de Dady Brieva), quién sí tiene COVID-19.

"Mariela Anchipi es la esposa de Dady Brieva. Dani Le Chepi soy yo, la novia de Javier Cordone", escribió la influencer en su cuenta de Instagram junto al resultado negativo de su test.

"Me están preguntando mucho por qué me hisoparon, porque para entrar al canal te hisopan, como corresponde. Hacen un test rápido de garganta y nariz. Esperás, te da negativo e ingresás. Por eso me hisopé", agregó Dani en un video que grabó para sus historias de Instagram.

Pero lejos de quedar ahí, debido a esta confusión vivió una situación desagradable en la escuela de su hija Isa, de 7 años. "Debido a esta información mal dada y no chequeada, una madre que se ve que lleva a sus hijos al colegio de Isa me escribe y por supuesto le contesté. Le envié la foto, le dije que era Mariela Anchipi, que es la mujer de Dady Brieva, que lamentablemente los dos se contagiaron y se equivocaron con el nombre, no me creyó", comenzó relatando.

Luego, Dani mostró el mensaje que recibió de dicha madre: "Vos sos una inconsciente de mierda. ¡¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá!! Te voy a denunciar. ¡¡Impresentable de mierda!!​".

Si bien a la hora de contar lo sucedido se lo tomó con humor, sin dudas que vivió una situación para nada agradable debido a una insólita confusión.