Revuelo en Italia por una profesora que le solicitó a una alumna que se vendara los ojos

El hecho tuvo lugar en un instituto secundario de Verona, al norte de Italia, donde se le solicitó a una estudiante de 15 años que se vendara los ojos para probar que no se estaba copiando. En medio de una clase online, su profesora de alemán sospechó que estaba haciendo trampa y le pidió que se pusiera una venda en la cara. La historia no tardó en trascender en los medios locales y, como sugirió II Corriere della Sera, la polémica y el malestar entre alumnos y maestros creció a nivel país.

Durante el transcurso de una clase online, que tiene lugar debido a las restricciones por coronavirus en el país, y justo mientras se llevaba a cabo una movilización reclamando mejoras en la virtualidad, una profesora comenzó a hostigar a una alumna que se encontraba contestando bien todas las preguntas que se le realizaron. Es cierto que, con el advenimiento de las cursadas online, los jóvenes han encontrado diversas formas para hacer trampa y copiarse en los exámenes, y por eso ante la mínima duda actúan.

Ante e pedido, la estudiante tomó una bufanda y procedió a hacerlo para seguir respondiendo, según el medio, ante “la mirada sorprendida y avergonzada de sus compañeros”. La imagen fue capturada por sus amigos y compartida a través de las redes sociales, lo que hizo que llegara hasta los padres de otros alumnos, que se indignaron ante la solución para evitar las “trampas”.

Rete degli Studenti, asociación estudiantil, ha manifestado a través de Camilla Velotta su malestar e incomodidad por lo ocurrido. “No es tolerable que la educación a distancia, ya un sistema falaz en sí mismo, se convierta en un pretexto para implementar medidas represivas y violentas contra los alumnos. Ofrecemos plena solidaridad al alumno y pedimos que se tomen medidas serias contra quienes, como el maestro de este bochornoso episodio, crean un clima de angustia durante las lecciones, en lugar de convertirlas en un momento útil y de formación estudiantes”, explicó con marcada indignación Velotta.

Además, la presidenta del consejo estudiantil provincial ha denunciado que “desafortunadamente, esta no es la única historia, en este periodo, que muestra que algo no está funcionando”. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado se difundió en Salerno una imagen de dos alumnos con los ojos vendados durante una clase de latín y griego en el instituto Caccioppoli de Scafati, lo que desató las críticas. Entonces, según explicaron, se trataba de un ejercicio práctico para demostrar a los estudiantes que no necesitaban copiar para responder bien.