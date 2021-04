Villa Elisa: la arrastraron para robarle la bicicleta

“Al parque Ecológico no me meto ni loca porque sé que roban, es de kamikaze andar por adentro”, le aseguró Amalia (51) a EL DIA. Sin embargo, a pesar de evitar ese espacio verde de Villa Elisa, la ciclista no pudo evitar que le sustrajeran -de forma muy violenta- la bicicleta en la puerta del lugar, sobre el Camino Centenario.

Todavía con la bronca marcada en la voz por el episodio que la tuvo como víctima, la mujer recordó el hecho: “Como cada vez que salgo sola, voy por Centenario porque me parece que es más seguro... hice la rutina de siempre, hasta la rotonda de Alpargatas y la vuelta”.

Sin embargo, en el regreso la sorprendió la inseguridad que azota a la Ciudad. En camino entre 454 y 455, a la altura de afluente del arroyo Carnaval que cruza el parque municipal, dos sujetos encapuchados y con tapaboca “salieron de abajo del puente” y se le cruzaron por delante.

Amalia intentó esquivarlos hacia su izquierda, pero ya era tarde. Uno de los ladrones agarró el rodado y lo tiró hacia sí. “Me arrojaron al piso y me arrastraron hasta la banquina, hasta que finalmente pensé ‘fui’ y solté la bicicleta”, señaló la damnificada. En un último intento les pidió que le dejaran el celular que estaba en un soporte sobre el manubrio. Los asaltantes ni la miraron. “Se escaparon”, continuó, “por el sendero que cruza el parque, paralelo al arroyo”.

Según pudo saber este medio, un grupo de ciclistas que andaba por el sector fueron en busca de los delincuentes. No pudieron hallarlos.

“Cuando fui a hacer la denuncia, la Policía me dijo que tenían un caso similar al mío, por la misma zona. El GPS del celular de la persona a la que le robaron marcaba que los chorros viven por ahí”, cerró. Son varios los casos en el último tiempo y crece la preocupación por los robos.