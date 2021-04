San Carlos apuesta todas sus fichas a una victoria

Villa San Carlos, después de perder ante Los Andes, dejando una muy buena imagen, intentará esta tarde regresar a la senda del triunfo, cuando a partir de las 15:30 y el arbitraje de Américo Monsalvo, reciba a Colegiales, en uno de los encuentros que forma parte de la séptima fecha del Apertura de la B Metropolitana.

El Celeste, de irregular campaña hasta el momento, sabe que una victoria le permitirá avanzar posiciones y acercarse a los puestos de privilegio.

El rival de turno será Colegiales, que en la jornada anterior cayó en Munro frente a Defensores Unidos, que hoy comanda las posiciones.

Para el duelo de esta tarde en el Genacio Sálice, el entrenador Laureano Franchi tiene previsto introducir una sola variante respecto del equipo que cayó en Lomas de Zamora por la mínima diferencia.

Lautaro Ruiz Martínez ingresaría en reemplazo de Juan Ignacio Saborido, con lo cual, también se modifica el dibujo táctico.

Es decir, Samaniego irá volcado por derecha; Alegre y Acosta en el medio, y Badell, hacia la izquierda. Mientras que Ruiz Martínez acompañará en el ataque a Brianese.

Por otra parte, esta tarde a partir de las 15:30 el femenino de San Carlos enfrentará a Excursionistas, de visitante, en el marco de una nueva fecha del torneo oficial que organiza la AFA.

Por último, Talleres goleó ayer 4-0 a Sacachispas, en el único partido adelantado de la jornada. Hoy van a jugar Deportivo Armenio vs. Los Andes (a las 14, por TyC Sports); Deportivo Merlo vs. Cañuelas (15:30); San Miguel vs Acassuso (15:30) y UAI Urquiza vs. JJ Urquiza (a las 15:30).