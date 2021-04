Qué declaró Anibal Lotocki y cómo sigue la situación judicial del polémico cirujano

El "médico de los famosos", Aníbal Lotocki, que el pasado sábado fue demorado tras la muerte de un hombre de 50 años que se había sometido a una intervención en su consultorio del barrio porteño de Caballito, fue indagado por el juez Luis Schelgel, informaron fuentes judiciales.



Lotocki, quien espera fecha de juicio oral por imputaciones por mala praxis en su contra de parte de las artistas Silvina Luna y Viky Xipolitakis, fue trasladado este fin de semana desde la Alcaldía Contravencional al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60, donde lo indagaron por el delito de homicidio culposo tras la muerte del empresario Cristian Adolfo Zárate, de 50 años.



Asimismo, el abogado de la víctima, Mariano Lizardo, confirmó esta mañana a Télam que ya se presentó en el expediente, junto a la concubina de Zárate, para solicitar ser parte querellante en la causa.



"Nosotros entendemos que el delito por el que debería ser procesado es el de homicidio por dolo eventual", precisó el letrado de la víctima, quien aguarda poder ser parte del expediente para agregar pruebas en tal sentido.



"Había ido por una hernia hiatal y Lotocki le dijo que de paso lo operaba con una liposucción la papada y el abdomen. Hoy se descompensó y en la clínica no tenían los elementos suficientes para intubarlo, ya que tenía falta de oxígeno. Tampoco había dentro del quirófano lo necesario para hacer una reanimación, llamaron a una ambulancia del Same y antes de que llegue falleció", dijo el abogado.



Según fuentes judiciales, todo se inició ayer cerca del mediodía cuando la víctima -de 50 años- ingresó a la clínica “Cemeco", ubicada en la calle Colpayo 20 del barrio porteño de Caballito, para realizarse una intervención quirúrgica programada.



El paciente se descompensó y fue intubado, mientras que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia.



Al llegar al lugar, los médicos dijeron que por la complejidad del cuadro no podían trasladar al paciente y convocaron a una segunda ambulancia, donde advirtieron que estaba mal intubado, añadió el sitio de los fiscales.



En ese momento, el hombre tuvo un paro cardíaco e intentaron reanimarlo, sin éxito, por lo que se dio intervención al SAME, que constató el fallecimiento y comunicó el hecho a la Comisaría de la zona.



Inmediatamente, el juez Schelgel instruyó la investigación como “averiguación de causales de muerte” y dispuso el allanamiento de la clínica y la aprensión del acusado.



Además, el Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia de la víctima, que junto a la declaración del imputado serán los elementos que tomará en cuenta el juez para adoptar un temperamento frente a lo sucedido y resolver su posterior liberación o la detención para su posterior procesamiento y probable prisión preventiva.