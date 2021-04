Créditos UVA, el sueño que se volvió pesadilla: una familia platense puso en venta su casa por la abultada deuda

“Comemos o pagamos la deuda”. Así de contundente es la frase que pronunció Nicolás Chiarlo al definir la terrible situación que afronta junto a su compañera de vida, Romina Bravo, por un crédito UVA que adquirieron en 2017 y con el cual lograron comprar una vivienda a refaccionar en la localidad platense de Gorina. Cuatro años después, aquello que comenzó como el verdadero sueño del lugar en donde compartir su proyecto de vida junto a sus hijos Valentino y Benicio, se convirtió en una pesadilla que los arrastró a un extremo tal de tomar la decisión de vender la casa para poder pagar la deuda.

No sólo las cuotas, que se indexan por inflación, son cada vez más altas, sino que lo que no paró de crecer a esta parte es el monto del capital adeudado. En números concretos, para graficar este drama que golpea a esta familia platense y a otras cientos de nuestra ciudad y de todo el país, el crédito que tomaron Nicolás y Romina fue inicialmente de 3,2 millones de pesos. En diálogo con El Día, contaron que a la fecha ese capital adeudado se elevó terriblemente para ubicarse en 10 millones. En tanto, la cuota que empezaron pagando era de 20 mil pesos, mientras que ahora deben desembolsar 73 mil todos los meses.

Por eso Nicolás insiste en que “comemos o pagamos la deuda”. “A esos 73 mil pesos hay que sumarle el costo de vida y pagando todo lo demás como servicios, combustible e impuestos no nos quedaría plata para comer”, relató. “Así de literal es nuestra situación”, afirmó a este medio.

La única solución que encuentran a mano es vender la casa por el mismo monto adeudado. La idea de la pareja platense es despojarse del infierno del crédito que pulverizó sus sueños, para dejarlo atrás e intentar volver a empezar de nuevo. Detrás del proyecto también hay cuestiones y situaciones particulares que no figuran en las estadísticas oficiales y que terminan siendo embates durísimos: con la obtención del crédito, Romina vendió su departamento para terminar de refaccionar el inmueble adquirido, con lo cual perdió todo lo invertido en el proyecto en torno al préstamo UVA. Y eso se suma que en 2019 fue despedida del banco en el que trabajaba desde hacía 22 años. Allí, ell no sólo forjó una carrera sino que también había obtenido el empréstito. “Ellos, el banco Santander Río, también son culpables de esta situación”, manifestó Nicolás. Si bien ella consiguió otro empleo, no gana más de 30 mil pesos por mes, por ende, afrontar los compromisos del UVA se tornó demasiado cuesta arriba y los sitúa al filo de la ejecución.

“Hoy escuché al presidente Alberto Fernández anunciando una nueva línea de créditos hipotecarios. Él hablaba de una buena oportunidad, por cómo se van a indexar, y a su vez hizo el comentario sobre los créditos UVA que se ajustan por inflación. Reconoce el problema gravísimo que estamos sufriendo miles de familias. Nosotros tenemos en claro en el Colectivo Damnificados UVA que el que diseño la trampa fue el gobierno Macri, pero este gobierno sólo aplicó parches que estiraron la agonía. Fue una promesa de campaña de Alberto, de Kicillof y de Cristina. Entonces pedimos que hagan algo urgente”, sostuvo.

“Desde el Colectivo pedimos concretamente que queremos salir de la modalidad UVA. Con un país con 4 puntos mensuales de inflación es imposible afrontarla. Pagamos la cuota y cada día debemos más”, aseguró.

Como se dijo, el impacto del sueño frustrado va más allá de lo económico. En la obligación de desprenderse de lo que en definitiva fue fruto de años de esfuerzo, Nicolás dijo que “no vemos la posibilidad de ver un horizonte, una solución, entonces lo que tuvimos como idea es vender este sueño al que le pusimos cabeza y corazón”. “A esta casa le pusimos más inversión que lo que otorgaba el crédito, entonces perdés en lo emocional, en lo psíquico, en lo afectivo. Cada vez que hablo con amigos, que ellos me vieron, sabemos que fue el proyecto al que más garra le puse en mi vida, más que a la universidad”.

De acuerdo con información del Banco Central, el universo de deudores UVA abarca a unos 104 mil acreedores, de los cuales sólo 400 no pudieron afrontar la totalidad de las cuotas. Sin embargo, los deudores platenses cuestionaron que los bancos realizan todos los meses el débito automático y que la mayoría de las familias no pueden hacer el stop debit y está atada a esa modalidad de cobro a la que calificó como “una trampa”. Con sus casas en riesgo de ejecución, al igual que Nicolás y Romina, las familias exponen cada vez más los sobreesfuerzos que realizan mes a mes para afrontar las cancelaciones, incluso posponiendo otros compromisos y achicando al máximo posible el nivel de vida.

La situación de los deudores con el agua al cuello será monitoreada de cerca por los bancos emisores de los préstamos por una directiva del Banco Central.

El Banco Nación, que otorgó cerca de la mitad de los créditos con modalidad UVA, postergó ejecuciones por 180 días tras los reclamos de deudores y anticipó que analizará caso por caso, a la vez que se indicó que el mayor problema no es el pago de la cuota sino el capital adeudado, según publicó hoy Infobae.

En el caso del Banco Provincia, que otorgó 16677 préstamos, resolvió “bonificar la parte de las cuotas de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda única, cuando afecten más del 35% de la sumatoria de ingresos de las personas deudoras”. Se informó que “para acceder al beneficio las personas deudoras hipotecarias deberán demostrar la sobreafectación en la sucursal donde tiene radicado el préstamo, previo asesoramiento y solicitud de turno a través de la línea exclusiva de consulta. Una vez que se apruebe la bonificación se ejecutará por el término de 6 meses. Luego la persona deberá demostrar nuevamente sus ingresos”.

En tanto que el Banco Santander, que tiene “tiene 6.281 hipotecarios UVA otorgados y solo el 0,2% (12 carpetas) registra algún atraso en el pago de la cuota; por el momento, seguimos las directivas del BCRA y se analiza caso a caso”.