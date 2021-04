El reproche de Vidal: “No haber discutido más con su ministro de Economía y con parte del equipo de Macri"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, comenzó a levantar su perfil de cara al futuro político y a la vez salió a respaldar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la pelea entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales.

La ex mandataria provincial expresó que en la política “hoy hay más interés en ver quién va a tener la culpa cuando haya más muertes y más contagios que en tratar de resolver el problema”. “Si hay más muertes y más contagios, no me va a importar quién tiene la culpa, me va a importar porqué no se resolvió antes”, razonó.

A la hora de hacer una autocrítica de sus años de gobierno, dijo que “no estuvimos a la altura de las expectativas en lo económico”. Y sobre Mauricio Macri, si bien explicó que “nunca cambió el respeto ni el vínculo personal”, manifestó que hubo “cosas de su gobierno con las que no concuerdo”. En ese sentido, se reprochó “no haber discutido más con su ministro de Economía y con parte del equipo” de Macri, “que tenía una mirada que no contemplaba la realidad del conurbano”.

"Si hay alguien que aquí ha querido dialogar es la Ciudad. Y espero, todavía está a tiempo el Presidente de reflexionar, de darse cuenta que éste no es el camino, de no dejar a manos de la Justicia algo que tiene que resolver la política", continuó la exgobernadora.

Con respecto a las internas dentro de Juntos por el Cambio, Vidal aseguró: "No le voy a dedicar, como nunca le dediqué, un minuto de mi tiempo a una interna de mi espacio político".