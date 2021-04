Iván Noble fue lapidario con Susana Giménez tras sus dichos sobre "Argenzuela"

El cantante Iván Noble fue lapidario con Susana Giménez luego de que la estrella de la televisión arremetió esta semana con fuertes críticas al Gobierno Nacional y aseguró que "no quiere vivir en Argenzuela".Cabe recordar que, desde el comienzo de la pandemia, la Diva está instalada en su casa de Punta del Este (Uruguay).

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, dijo Susana.

El cantante Iván Noble, otro ácido usuario de las redes sociales, principalmente de Twitter, fue lapidario con "Su" y compartió una nota en la que Susana afirmaba “No voy a volver a vivir en Argenzuela”, una declaración fuerte que no pasó desapercibida, y a la que el líder de “Los Caballeros de la Quema” le respondió “¿Y quién mierd@ la va a extrañar, Doña?”.