Unión y el Rojo se olvidaron de jugar

Unión e Independiente defraudaron a todos, al protagonizar anoche un empate sin goles que quedará rápidamente en el olvido. En el punto, el Rojo aparece tercero en la Zona 2; mientras que el Tatengue está afuera de los cuatro primeros que acceden a la siguiente fase.

El primer tiempo fue un verdadero fiasco. Unión insinuó algo más; mientras que el Rojo se mostró desconocido, irresoluto y sin variantes en ataque.

La parte complementaria no varió en absoluto, respecto del capítulo inicial. Al Tatengue, pese a ser más ambicioso, no se le cayó ninguna idea, por eso, no logró lastimar a un Independiente, que se preocupó más por cuidar la pelota que por generar peligro.