Desgarrador pedido de la madre de Facundo a un año de su desaparición

“De ese día me acuerdo el llamado de Facu, ese llamado que yo no lo vi como una amenaza, no vi un pedido de auxilio, no me di cuenta. Yo no advertí el peligro que estaba corriendo mi hijo. A mi me va a marcar para siempre ese llamado, cuando yo estaba trabajando, cuando me dice ‘mamá’ y yo no me di cuenta que me estaba diciendo ‘mamá’, porque yo era la ‘bruja’ para él”, dijo Cristina Castro, a días de cumplirse un año de la desaparición de su hijo Facundo Astudillo. La mujer recordó con dolor lo que ocurrió el 30 de abril del año pasado, cuando su hijo salió de su casa para ir a ver a su novia en Bahía Blanca, en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno.

“Si pudiera decirle algo, le diría que lo sigo esperando, que lo espero en un sueño, en un abrazo, que sigo mirando por la ventana y lo sigo esperando”, sostuvo.

Respecto a la causa judicial, Castro siempre se muestra optimista, a pesar de que es habitual que, junto a sus abogados, reciba noticias no siempre favorables. “Hay nuevos testimonios en la causa, nuevas pruebas y estamos preparándonos para presentarnos en Casación para poder sacar a la jueza”, indicó.

Por otro lado, afirmó que “la fuerza la saqué del dolor, tenia dos opciones, tirarme en una cama y dejarme morir, o levantarme y pelearla desde todos los lados posibles, gritarle a todo el mundo que a mi hijo me lo habían desaparecido y que habían sido ellos. Opté por la segunda, siempre le enseñé a mis hijos a pelear por lo que quisieran, a no bajar los brazos, a no rendirse. Puede que un camino no te lleve a lo que vos necesites, pero siempre va a haber otros caminos”.

El último jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó un pedido de los fiscales para recusar a la jueza federal 2 de Bahía Blanca a cargo del caso, María Gabriela Marrón. Por eso, ahora los fiscales y la querella cuentan con la única alternativa de llegar “en queja” al Tribunal de Casación bonaerense para que analice el pedido de recusación.